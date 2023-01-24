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Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву - РИА Новости, 24.01.2023
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Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву
Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву - РИА Новости, 24.01.2023
Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву
Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard, которые королевство взяло ранее в аренду у Германии, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:21
2023-01-24T23:55
в мире
марк рютте
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
нидерланды
нато
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard, которые королевство взяло ранее в аренду у Германии, сообщил во вторник нидерландский премьер Марк Рютте. "Мы взяли их в лизинг, а значит, мы можем их выкупить, а, значит, и пожертвовать", - сказал Рютте во вторник в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung. Если поставка танков Украине последует единым пакетом с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, Нидерланды "готовы это рассмотреть", добавил он. Но решения такого пока нет, добавил Рютте. Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams. В то же время издание Spiegel со ссылкой на источники заявило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. По информации издания, речь идёт о количество единиц, соответствующее танковой роте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html
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в мире, марк рютте, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нидерланды, нато, m1 abrams
В мире, Марк Рютте, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Нидерланды, НАТО, M1 Abrams
22:21 24.01.2023 (обновлено: 23:55 24.01.2023)
 
Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву

Премьер Нидерландов Рютте не исключил возможность поставки танков Leopard Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard, которые королевство взяло ранее в аренду у Германии, сообщил во вторник нидерландский премьер Марк Рютте.
"Мы взяли их в лизинг, а значит, мы можем их выкупить, а, значит, и пожертвовать", - сказал Рютте во вторник в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 18:36Специальная военная операция на Украине
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ
Если поставка танков Украине последует единым пакетом с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, Нидерланды "готовы это рассмотреть", добавил он. Но решения такого пока нет, добавил Рютте.
Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams. В то же время издание Spiegel со ссылкой на источники заявило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. По информации издания, речь идёт о количество единиц, соответствующее танковой роте.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 21:58
Норвегия может поставить Украине до восьми танков Leopard, пишут СМИ
 
В миреМарк РюттеСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияНидерландыНАТОM1 Abrams
 
 
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