https://ria.ru/20230124/tanki-1847217487.html

Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву

Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву - РИА Новости, 24.01.2023

Премьер Нидерландов не исключил поставки танков Leopard Киеву

Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard, которые королевство взяло ранее в аренду у Германии, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:21

2023-01-24T22:21

2023-01-24T23:55

в мире

марк рютте

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

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нидерланды

нато

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине немецких танков Leopard, которые королевство взяло ранее в аренду у Германии, сообщил во вторник нидерландский премьер Марк Рютте. "Мы взяли их в лизинг, а значит, мы можем их выкупить, а, значит, и пожертвовать", - сказал Рютте во вторник в разговоре с Frankfurter Allgemeine Zeitung. Если поставка танков Украине последует единым пакетом с другими странами, такими как Финляндия и Португалия, Нидерланды "готовы это рассмотреть", добавил он. Но решения такого пока нет, добавил Рютте. Ранее издание Politico со ссылкой на представителей властей сообщило, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams. В то же время издание Spiegel со ссылкой на источники заявило, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине танки Leopard 2 модели A6, находящиеся на вооружении бундесвера. По информации издания, речь идёт о количество единиц, соответствующее танковой роте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html

https://ria.ru/20230124/tanki-1847207164.html

украина

россия

нидерланды

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в мире, марк рютте, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, нидерланды, нато, m1 abrams