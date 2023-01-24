https://ria.ru/20230124/tanki-1847209960.html

Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину

Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину - РИА Новости, 24.01.2023

Слуцкий прокомментировал отправку ФРГ танков Leopard на Украину

Сообщения в СМИ о принятом Германией решении поставить танки Leopard означают, что положение Киева вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:28

2023-01-24T22:28

2023-01-24T22:28

в мире

леонид слуцкий (политик)

олаф шольц

германия

киев

украина

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Сообщения в СМИ о принятом Германией решении поставить танки Leopard означают, что положение Киева вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов, но новая техника Киеву не поможет, заявил во вторник глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard. "Очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа. Всё продавливается из Вашингтона. Всё делается без учета последствий… Вероятно, нынешнее положение киевского режима на "поле боя" вызывает серьёзное беспокойство у его кукловодов. Раз речь зашла о таких вооружениях, отправка которых значительно ослабляет германских союзников США в военном плане. Но когда это волновало Вашингтон?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий задается вопросом, поможет ли это Зеленскому. "Его подпевалы ранее уже молились то на "джавелины", то на "хаймарсы". Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою", - отметил он, добавив, что немецкие танки постигнет та же участь. "Про "законные цели" не буду даже напоминать… Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и "ушли". Победа неизбежна и будет снова за нами!" - подчеркнул Слуцкий.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847209465.html

https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html

германия

киев

украина

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в мире, леонид слуцкий (политик), олаф шольц, германия, киев, украина