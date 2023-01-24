https://ria.ru/20230124/tanki-1847207164.html
Норвегия может поставить Украине до восьми танков Leopard, пишут СМИ
Норвегия может поставить Украине до восьми танков Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Норвегия может поставить Украине до восьми танков Leopard, пишут СМИ
Норвегия может принять решение о поставке восьми из имеющихся у нее в наличии танков Leopard, сообщило издание Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на свои... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:58
2023-01-24T21:58
2023-01-24T21:58
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
норвегия
россия
нато
в мире
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МУРМАНСК, 24 янв – РИА Новости. Норвегия может принять решение о поставке восьми из имеющихся у нее в наличии танков Leopard, сообщило издание Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на свои источники. "Насколько известно DN, существует вероятность того, что Норвегия поставит восемь из 36 имеющихся у нее танков Leopard Украине. Через короткое время правительство примет решение о закупке новых танков", - сообщило издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847194157.html
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, норвегия, россия, нато, в мире
Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Норвегия, Россия, НАТО, В мире
Норвегия может поставить Украине до восьми танков Leopard, пишут СМИ
DN: Норвегия может поставить Украине до восьми танков Leopard