https://ria.ru/20230124/tanki-1847205164.html

В "АдГ" опасаются эскалации конфликта на Украине из-за немецких танков

В "АдГ" опасаются эскалации конфликта на Украине из-за немецких танков - РИА Новости, 24.01.2023

В "АдГ" опасаются эскалации конфликта на Украине из-за немецких танков

Немецкие танки Leopard 2 не должны использоваться против России на Украине, это приведет к новому витку эскалации, заявила журналистам сопредседатель правой... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:44

2023-01-24T21:44

2023-01-24T23:58

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Немецкие танки Leopard 2 не должны использоваться против России на Украине, это приведет к новому витку эскалации, заявила журналистам сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Просьба польского правительства о разрешении экспорта немецких боевых танков для Украины является причиной больших беспокойств для нас. Фракция "АдГ" просит канцлера (ФРГ Олафа) Шольца сохранить свою уклончивую позицию в вопросе отправки боевых танков Leopard. А безответственное заявление нашего министра иностранных дел (Анналены) Бербок о непрепятствовании Польше в поставках (танков) только подготовило почву для этих безответственных дебатов", - сказала Вайдель журналистам. Общение глав фракций с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. По ее словам, отправка немецких танков послужит новому витку эскалации. "Германия все больше становится стороной войны с непредсказуемыми последствиями для нашей страны. Сначала финансовая помощь, затем бронемашины, теперь боевые танки. Что будет дальше? Самолеты? Боевые вертолеты? Сухопутная армия? А затем боевые войска? В этой связи федеральный канцлер Шольц должен уже сейчас показать себя сторонником мира, мирных переговоров. Я говорю ясно: немецкие танки не должны идти по территории Украины против России", - добавила Вайдель. Она подчеркнула, что "настоящий мир важнее мира в (правительственной) коалиции". "Шольц должен четко заявить: немецких боевых танков в этой войне не будет. Нельзя позволять другим государствам втягивать нас в эту войну... исходя из нашего географического положения, нам грозит высокая опасность. Мы разделяем с Россией один континент. США находятся далеко. А из-за давления... федеральное правительство безответственным образом оказывается втянутым в эту войну. Этому мы должны обязательно сопротивляться", - считает сопредседатель АдГ. Во вторник представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847194157.html

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, украина, россия, германия, нато