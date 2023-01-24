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Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/tanki-1847202201.html
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:13
2023-01-24T21:19
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
министерство обороны сша
патрик райдер
сергей лавров
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о готовности американских властей поставить Киеву данный тип вооружения.Райдер добавил, что "когда и если" США будут готовы объявить о поставке, Пентагон "даст знать".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, в мире, министерство обороны сша, патрик райдер, сергей лавров, россия, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Россия, НАТО, M1 Abrams
21:13 24.01.2023 (обновлено: 21:19 24.01.2023)
 
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине

Пентагон: США пока не готовы анонсировать отправку Украине танков Аbrams

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о готовности американских властей поставить Киеву данный тип вооружения.
"Относительно сообщений в прессе о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине - у меня нет анонсов на данный момент", - сообщил он.
Райдер добавил, что "когда и если" США будут готовы объявить о поставке, Пентагон "даст знать".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреМинистерство обороны СШАПатрик РайдерСергей ЛавровРоссияНАТОM1 Abrams
 
 
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