https://ria.ru/20230124/tanki-1847202201.html

Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине

Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине - РИА Новости, 24.01.2023

Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине

США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:13

2023-01-24T21:13

2023-01-24T21:19

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

министерство обороны сша

патрик райдер

сергей лавров

россия

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о готовности американских властей поставить Киеву данный тип вооружения.Райдер добавил, что "когда и если" США будут готовы объявить о поставке, Пентагон "даст знать".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, сша, в мире, министерство обороны сша, патрик райдер, сергей лавров, россия, нато, m1 abrams