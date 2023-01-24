https://ria.ru/20230124/tanki-1847202201.html
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине - РИА Новости, 24.01.2023
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:13
2023-01-24T21:13
2023-01-24T21:19
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
министерство обороны сша
патрик райдер
сергей лавров
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать поставку Украине танков Abrams, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя публикации в СМИ о готовности американских властей поставить Киеву данный тип вооружения.Райдер добавил, что "когда и если" США будут готовы объявить о поставке, Пентагон "даст знать".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, министерство обороны сша, патрик райдер, сергей лавров, россия, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Министерство обороны США, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Россия, НАТО, M1 Abrams
21:13 24.01.2023 (обновлено: 21:19 24.01.2023)
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
Пентагон: США пока не готовы анонсировать отправку Украине танков Аbrams