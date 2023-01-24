Рейтинг@Mail.ru
Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/tanki-1847201452.html
Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ
Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ
Президент США Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы повлиять на решение Германии по вопросу возможных поставок танков Leopard Киеву,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:09
2023-01-24T21:10
в мире
джо байден
олаф шольц
сергей лавров
украина
германия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167956_566:0:3072:1410_1920x0_80_0_0_22111b0d161e888885801f7cf19e46c2.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы повлиять на решение Германии по вопросу возможных поставок танков Leopard Киеву, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным. "Президент (США) Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию для отправки танков Leopard", - сообщил телеканал. При этом источник заявил, что статус решения Германии по отправке танков на Украину "пока не обнадеживает". Несмотря на вероятную готовность Байдена по отправке танков, источник телеканала признал, что "у канцлера Олафа Шольца есть и другие расчеты". Также анонимный источник пришел к выводу, что Киеву в общей сложности потребуется 500 танков для возможности отражения готовящихся маневров российской армии по мере приближения весны. США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Ранее сообщалось, что США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html
https://ria.ru/20230124/tanki-1847093363.html
украина
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847167956_1159:0:3072:1435_1920x0_80_0_0_b661797fcdfe3b3fdb61ebe7442cf845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, олаф шольц, сергей лавров, украина, германия, сша, нато, m1 abrams
В мире, Джо Байден, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Украина, Германия, США, НАТО, M1 Abrams
21:09 24.01.2023 (обновлено: 21:10 24.01.2023)
 
Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ

Sky News: президент США Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы повлиять на решение Германии по вопросу возможных поставок танков Leopard Киеву, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным.
"Президент (США) Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию для отправки танков Leopard", - сообщил телеканал.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 18:36Специальная военная операция на Украине
Германия может разрешить Польше отправить Украине танки в среду, пишут СМИ
При этом источник заявил, что статус решения Германии по отправке танков на Украину "пока не обнадеживает". Несмотря на вероятную готовность Байдена по отправке танков, источник телеканала признал, что "у канцлера Олафа Шольца есть и другие расчеты".
Также анонимный источник пришел к выводу, что Киеву в общей сложности потребуется 500 танков для возможности отражения готовящихся маневров российской армии по мере приближения весны.
США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву.
Ранее сообщалось, что США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:10
Премьер Польши заявил, что ждет разрешения ФРГ передать танки Leopard Киеву
 
В миреДжо БайденОлаф ШольцСергей ЛавровУкраинаГерманияСШАНАТОM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала