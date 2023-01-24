https://ria.ru/20230124/tanki-1847201452.html

Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ

Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Байден готов отправить на Украину десять танков Abrams, пишут СМИ

Президент США Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы повлиять на решение Германии по вопросу возможных поставок танков Leopard Киеву,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:09

2023-01-24T21:09

2023-01-24T21:10

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы повлиять на решение Германии по вопросу возможных поставок танков Leopard Киеву, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным. "Президент (США) Джо Байден готов отправить на Украину 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию для отправки танков Leopard", - сообщил телеканал. При этом источник заявил, что статус решения Германии по отправке танков на Украину "пока не обнадеживает". Несмотря на вероятную готовность Байдена по отправке танков, источник телеканала признал, что "у канцлера Олафа Шольца есть и другие расчеты". Также анонимный источник пришел к выводу, что Киеву в общей сложности потребуется 500 танков для возможности отражения готовящихся маневров российской армии по мере приближения весны. США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву. Ранее сообщалось, что США не определились с поставками собственных танков Abrams Украине, понимая их значимость для весенней кампании, но отдавая отчет в сложности их обслуживания. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html

https://ria.ru/20230124/tanki-1847093363.html

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в мире, джо байден, олаф шольц, сергей лавров, украина, германия, сша, нато, m1 abrams