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В бундестаге прокомментировали запрос Польши о поставках танков на Украину - РИА Новости, 24.01.2023
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В бундестаге прокомментировали запрос Польши о поставках танков на Украину
В бундестаге прокомментировали запрос Польши о поставках танков на Украину - РИА Новости, 24.01.2023
В бундестаге прокомментировали запрос Польши о поставках танков на Украину
При рассмотрении запроса Польши о поставках немецких танков Leopard 2 для Украины нужно учесть множество моментов, поэтому предвидеть, каким будет решение... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:16
2023-01-24T19:05
в мире
рольф мютцених
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
германия
нато
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. При рассмотрении запроса Польши о поставках немецких танков Leopard 2 для Украины нужно учесть множество моментов, поэтому предвидеть, каким будет решение Германии, сложно, заявил журналистам лидер парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Рольф Мютцених. "Речь не идет о том, чтобы ставить преграды на пути, в особенности в праве Украины на самозащиту. А дело в том, что федеральное правительство придерживается решений, основанных на праве и законе", - сказал Мютцених, отвечая на вопрос, каким будет решение на запрос Польши о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Общение глав фракций с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix. Он также отметил, что правительство ФРГ, помимо этого, продолжает придерживаться критериев, среди которых "не стать стороной конфликта", "не быть ввязанными в" конфликт и "согласовывать решения с партнерами, в особенности с США". "Поэтому я не могу предвосхитить решение федерального правительства", - пояснил Мютцених. Он также добавил, что после того, как будут сделаны первоначальные оценки запроса польской стороны, представители фракций также хотели бы его обсудить. Во вторник представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/tanki-1847061364.html
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в мире, рольф мютцених, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато
В мире, Рольф Мютцених, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, НАТО
18:16 24.01.2023 (обновлено: 19:05 24.01.2023)
 
В бундестаге прокомментировали запрос Польши о поставках танков на Украину

Лидер СДПГ Мютцених: запрос Польши о поставках Leopard должен учитывать множество нюансов

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. При рассмотрении запроса Польши о поставках немецких танков Leopard 2 для Украины нужно учесть множество моментов, поэтому предвидеть, каким будет решение Германии, сложно, заявил журналистам лидер парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ, входит в правительственную коалицию) Рольф Мютцених.
"Речь не идет о том, чтобы ставить преграды на пути, в особенности в праве Украины на самозащиту. А дело в том, что федеральное правительство придерживается решений, основанных на праве и законе", - сказал Мютцених, отвечая на вопрос, каким будет решение на запрос Польши о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Общение глав фракций с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard
Он также отметил, что правительство ФРГ, помимо этого, продолжает придерживаться критериев, среди которых "не стать стороной конфликта", "не быть ввязанными в" конфликт и "согласовывать решения с партнерами, в особенности с США". "Поэтому я не могу предвосхитить решение федерального правительства", - пояснил Мютцених.
Он также добавил, что после того, как будут сделаны первоначальные оценки запроса польской стороны, представители фракций также хотели бы его обсудить.
Во вторник представитель правительства ФРГ сообщил РИА Новости, что Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 15:24Специальная военная операция на Украине
В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины
 
В миреРольф МютценихСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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