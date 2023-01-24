https://ria.ru/20230124/tanki-1847093363.html

Премьер Польши заявил, что ждет разрешения ФРГ передать танки Leopard Киеву

Премьер Польши заявил, что ждет разрешения ФРГ передать танки Leopard Киеву - РИА Новости, 24.01.2023

Премьер Польши заявил, что ждет разрешения ФРГ передать танки Leopard Киеву

Польша ждет быстрого ответа от Германии о разрешении передать Украине танки Leopard 2, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:10

2023-01-24T15:10

2023-01-24T15:11

в мире

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ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Польша ждет быстрого ответа от Германии о разрешении передать Украине танки Leopard 2, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. "Я надеюсь, что ответ от Германии в этот раз придет быстро, потому что Германия задерживает, откладывает, затягивает, действует так, что сложно понять. Мы четко видим, что они не хотят широко помогать... Украине", - сказал Моравецкий. При этом он задумался о причинах, по которым Германия не поставляет Украине оружие так активно, как Польша. "Что это означает? Страх или непонятные до конца опасения, или веру в возможность восстановления нормальных отношений с Россией?" - спросил польский премьер. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847061364.html

https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html

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в мире, матеуш моравецкий, мариуш блащак, сергей лавров, польша, украина, германия, нато