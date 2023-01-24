https://ria.ru/20230124/tanki-1847063846.html
Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Киеву
Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Киеву - РИА Новости, 24.01.2023
Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Киеву
Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине, сообщил РИА Новости представитель правительства ФРГ, документ будет рассмотрен в срочном... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:47
2023-01-24T13:47
2023-01-24T14:12
специальная военная операция на украине
германия
польша
в мире
украина
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине, сообщил РИА Новости представитель правительства ФРГ, документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами.Он добавил, что заявки на получение лицензий на экспорт "рассматриваются в срочном порядке" и "в соответствии с установленными процедурами".Во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2.Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html
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РИА Новости
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германия, польша, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Германия, Польша, В мире, Украина
13:47 24.01.2023 (обновлено: 14:12 24.01.2023)
Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Киеву
Правительство Германии получило заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Киеву