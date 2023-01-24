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В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard - РИА Новости, 24.01.2023
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В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard
В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard - РИА Новости, 24.01.2023
В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard
Двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это разрешение, передает телеканал ABC со... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:39
2023-01-24T14:13
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это разрешение, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. По словам чиновника, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, которая состоялась на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии. Как отмечается, Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности передать Киеву танки. По словам украинского чиновника, Испания, Нидерланды и Дания также хотят предоставить Украине некоторое количество танков. Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847061008.html
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в мире, украина, россия, германия, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Германия, НАТО, Сергей Лавров
13:39 24.01.2023 (обновлено: 14:13 24.01.2023)
 
В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard

ABC: двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard

© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerОсновной немецкий танк Leopard 2
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Основной немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это разрешение, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
По словам чиновника, соответствующие соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, которая состоялась на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
13:37
"Как никогда раньше". Зеленский подал Западу сигнал бедствия, пишут СМИ
Как отмечается, Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности передать Киеву танки. По словам украинского чиновника, Испания, Нидерланды и Дания также хотят предоставить Украине некоторое количество танков.
Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Киеву, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Позиция Германии по танкам для Киева подрывает доверие партнеров, пишут СМИ
 
В миреУкраинаРоссияГерманияНАТОСергей Лавров
 
 
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