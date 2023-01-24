https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины - РИА Новости, 24.01.2023
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины
Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:02
2023-01-24T01:02
2023-01-24T08:42
в мире
владимир зеленский
тайвань
украина
m1 abrams
китай
сша
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет.По его мнению, геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. В Республиканской партии обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем, отметил Самет.В конце статьи он пришел к выводу, что поставка американских танков Украине стала бы ошибкой.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html
https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html
тайвань
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, тайвань, украина, m1 abrams, китай, сша
В мире, Владимир Зеленский, Тайвань, Украина, M1 Abrams, Китай, США
01:02 24.01.2023 (обновлено: 08:42 24.01.2023)
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины
Wall Street Journal: США нужно отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины