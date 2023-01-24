https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html

В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины

В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины - РИА Новости, 24.01.2023

В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины

Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T01:02

2023-01-24T01:02

2023-01-24T08:42

в мире

владимир зеленский

тайвань

украина

m1 abrams

китай

сша

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет.По его мнению, геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. В Республиканской партии обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем, отметил Самет.В конце статьи он пришел к выводу, что поставка американских танков Украине стала бы ошибкой.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html

https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html

тайвань

украина

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, тайвань, украина, m1 abrams, китай, сша