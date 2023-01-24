Рейтинг@Mail.ru
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/tanki-1846955334.html
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины - РИА Новости, 24.01.2023
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины
Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T01:02
2023-01-24T08:42
в мире
владимир зеленский
тайвань
украина
m1 abrams
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_0:5:3568:2013_1920x0_80_0_0_920339d772ae4b014d436c7338ab5a89.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет.По его мнению, геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. В Республиканской партии обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем, отметил Самет.В конце статьи он пришел к выводу, что поставка американских танков Украине стала бы ошибкой.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/tanki-1846948196.html
https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html
тайвань
украина
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660825_1145:176:3568:1993_1920x0_80_0_0_25dcaac80a74deebe4095c1ded609c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, тайвань, украина, m1 abrams, китай, сша
В мире, Владимир Зеленский, Тайвань, Украина, M1 Abrams, Китай, США
01:02 24.01.2023 (обновлено: 08:42 24.01.2023)
 
В США нашли куда отправить американские танки вместо Украины

Wall Street Journal: США нужно отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки Abrams
Танки Abrams
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вашингтону необходимо отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины, написал обозреватель Wall Street Journal Дэниел Самет.

"Украина — это пример провала сдерживания, а Тайвань гораздо важнее для нашей безопасности и благополучия. Все танки, которые мы можем выделить, должны отправиться в Тайбэй", — заявил автор статьи.

По его мнению, геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе. В Республиканской партии обеспокоены тем, что США делают недостаточно для борьбы с Китаем, отметил Самет.
В конце статьи он пришел к выводу, что поставка американских танков Украине стала бы ошибкой.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 23:22
США утверждают, что не будут принуждать Германию поставлять танки Киеву
Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 21:00
Американский ветеран открыто посмеялся над новым требованием Киева
 
В миреВладимир ЗеленскийТайваньУкраинаM1 AbramsКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала