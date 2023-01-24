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В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России - РИА Новости, 24.01.2023
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В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России
Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:50
2023-01-24T13:42
в мире
россия
дмитрий песков
эстония
финский залив
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html
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эстония
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в мире, россия, дмитрий песков, эстония, финский залив
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Эстония, Финский залив
12:50 24.01.2023 (обновлено: 13:42 24.01.2023)
 
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России

Песков напомнил о свободе судоходства из-за возможного расширения Эстонией прилежащей зоны

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанкТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Есть все-таки международное морское право, и нужно исходить из этого. Свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. Мы исходим из того, что так и будет дальше", - сообщил Песков.
Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
12:48
Эстония не может ограничивать судоходство в прилежащей зоне, заявил посол
 
В миреРоссияДмитрий ПесковЭстонияФинский залив
 
 
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