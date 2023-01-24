https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html

В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России

В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России - РИА Новости, 24.01.2023

В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России

Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:50

2023-01-24T12:50

2023-01-24T13:42

в мире

россия

дмитрий песков

эстония

финский залив

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html

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эстония

финский залив

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, эстония, финский залив