https://ria.ru/20230124/sudokhodstvo-1847044337.html
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России - РИА Новости, 24.01.2023
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России
Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:50
2023-01-24T12:50
2023-01-24T13:42
в мире
россия
дмитрий песков
эстония
финский залив
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее стало известно о том, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1847043201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, эстония, финский залив
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Эстония, Финский залив
12:50 24.01.2023 (обновлено: 13:42 24.01.2023)
В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России
Песков напомнил о свободе судоходства из-за возможного расширения Эстонией прилежащей зоны