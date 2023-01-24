https://ria.ru/20230124/sud-1847132741.html
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами
Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:36
2023-01-24T16:36
2023-01-24T16:36
происшествия
москва
жилье
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Сначала мужчина подарил свою квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Впоследствии он продал квартиру. Женщина обратилась в суд и указала в иске, что отец "не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием". Рассмотрение заняло почти полгода - суд внимательно исследовал документы, сопровождающие сделку, и отклонил иск. "Представленная стороной истца диагностика (осмотр) ответчика, сделанная экстрасенсами по фотографиям последнего, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований по основаниям", - сказано в решении суда.
https://ria.ru/20221202/kolduny-1835950869.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, жилье
Происшествия, Москва, Жилье
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами
Москвичка, доказывавшая, что экстрасенсы заставили ее отца продать квартиру, проиграла суд
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сначала мужчина подарил свою квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Впоследствии он продал квартиру. Женщина обратилась в суд и указала в иске, что отец "не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием".
Рассмотрение заняло почти полгода - суд внимательно исследовал документы, сопровождающие сделку, и отклонил иск.
"Представленная стороной истца диагностика (осмотр) ответчика, сделанная экстрасенсами по фотографиям последнего, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований по основаниям", - сказано в решении суда.