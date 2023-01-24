https://ria.ru/20230124/sud-1847132741.html

Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами

Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами - РИА Новости, 24.01.2023

Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами

Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:36

2023-01-24T16:36

2023-01-24T16:36

происшествия

москва

жилье

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Сначала мужчина подарил свою квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Впоследствии он продал квартиру. Женщина обратилась в суд и указала в иске, что отец "не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием". Рассмотрение заняло почти полгода - суд внимательно исследовал документы, сопровождающие сделку, и отклонил иск. "Представленная стороной истца диагностика (осмотр) ответчика, сделанная экстрасенсами по фотографиям последнего, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований по основаниям", - сказано в решении суда.

https://ria.ru/20221202/kolduny-1835950869.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, жилье