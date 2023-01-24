Рейтинг@Mail.ru
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/sud-1847132741.html
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами - РИА Новости, 24.01.2023
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами
Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:36
2023-01-24T16:36
происшествия
москва
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Сначала мужчина подарил свою квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Впоследствии он продал квартиру. Женщина обратилась в суд и указала в иске, что отец "не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием". Рассмотрение заняло почти полгода - суд внимательно исследовал документы, сопровождающие сделку, и отклонил иск. "Представленная стороной истца диагностика (осмотр) ответчика, сделанная экстрасенсами по фотографиям последнего, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований по основаниям", - сказано в решении суда.
https://ria.ru/20221202/kolduny-1835950869.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, жилье
Происшествия, Москва, Жилье
16:36 24.01.2023
 
Москвичка не сумела отсудить квартиру у отца, околдованного экстрасенсами

Москвичка, доказывавшая, что экстрасенсы заставили ее отца продать квартиру, проиграла суд

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отклонил иск москвички, которая утверждала, что ее отец продал квартиру под влиянием экстрасенсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сначала мужчина подарил свою квартиру дочери, но на этапе регистрации договора передумал и отозвал его. Впоследствии он продал квартиру. Женщина обратилась в суд и указала в иске, что отец "не руководил собственными действиями и не может понимать значение своих действий, так как длительное время находится под негативными экстрасенсорными воздействием".
Рассмотрение заняло почти полгода - суд внимательно исследовал документы, сопровождающие сделку, и отклонил иск.
"Представленная стороной истца диагностика (осмотр) ответчика, сделанная экстрасенсами по фотографиям последнего, не является достаточным основанием для удовлетворения исковых требований по основаниям", - сказано в решении суда.
Целительство - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 17:31
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов
 
ПроисшествияМоскваЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала