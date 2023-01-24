https://ria.ru/20230124/sud-1847130919.html

В Магадане таксист получил пять с половиной лет за гибель двух человек

В Магадане таксист получил пять с половиной лет за гибель двух человек - РИА Новости, 24.01.2023

В Магадане таксист получил пять с половиной лет за гибель двух человек

Суд в Магадане признал водителя такси, гражданина Узбекистана виновным в гибели двух человек и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы, сообщает РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:30

2023-01-24T16:30

2023-01-24T16:31

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авто

магадан

узбекистан

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МАГАДАН, 24 янв – РИА Новости. Суд в Магадане признал водителя такси, гражданина Узбекистана виновным в гибели двух человек и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона. "В июне 2022 года водитель легковой автомашины принял заявку на доставку трех пассажиров из областного центра в аэропорт Магадан ("Сокол") им. В.С. Высоцкого. В районе поселка Снежный он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки "Камаз-6520-53". В результате ДТП два пассажира погибли, один получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - сообщает ведомство. Уточняется, что таксист признан виновным по статье УК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В прокуратуре Магаданской области сообщили, что водитель получил пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденного на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

https://ria.ru/20230123/sud-1846876254.html

https://ria.ru/20230117/glaz-1845517648.html

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происшествия, авто, магадан, узбекистан, снежное