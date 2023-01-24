https://ria.ru/20230124/sud-1847026318.html

Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы

Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы - РИА Новости, 24.01.2023

Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы

Химкинский суд приговорил к 3 годам колонии гендиректора "космического" НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и к 6 годам бывшего главу РКК "Энергия"... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:10

2023-01-24T12:10

2023-01-24T12:20

ркк "энергия"

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Химкинский суд приговорил к 3 годам колонии гендиректора "космического" НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и к 6 годам бывшего главу РКК "Энергия" Владимира Солнцева по делу о хищении 662 миллионов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова."Приговором Химкинского городского суда Московской области Колмыкову назначено три года, а Солнцеву - шесть лет колонии общего режима",- сказала собеседница агентства.Сумму ущерба - 662 миллиона рублей - оба фигуранта должны будут вернуть в казну. И Колмыков, и Солнцев взяты под стражу в зале суда.Для сравнения, обвинение запрашивало для Колмыкова 6,5 лет, а Солнцева - 7 лет колонии. Уголовное дело слушалось закрытом режиме, поэтому детали не оглашались.Предыдущего главу НПО Лавочкина Сергея Лемешевского ранее тоже осудили за коррупцию: он получил 7,5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Как выяснило следствие, он с другими обвиняемыми похищал деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.Осужденный же сегодня Солнцев также проходит по делу о хищениях с ущербом более чем в миллиард при поставках электронной компонентной базы для Научно-энергетического модуля (НЭМ). Изначально НЭМ должен был стать частью МКС, однако сейчас планируется, что с него начнется строительство Российской орбитальной станции.Научно-производственное объединение имени Лавочкина (входит в "Роскосмос") — головное предприятие российской ракетно-космической промышленности по созданию межпланетных станций, также изготавливает спутники как научного, так и прикладного назначения, и разгонные блоки.

https://ria.ru/20230119/krasnoyarsk-1845868818.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ркк "энергия", россия, происшествия