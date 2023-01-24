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Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы - РИА Новости, 24.01.2023
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Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы
Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы - РИА Новости, 24.01.2023
Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы
Химкинский суд приговорил к 3 годам колонии гендиректора "космического" НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и к 6 годам бывшего главу РКК "Энергия"... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:10
2023-01-24T12:20
ркк "энергия"
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Химкинский суд приговорил к 3 годам колонии гендиректора "космического" НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и к 6 годам бывшего главу РКК "Энергия" Владимира Солнцева по делу о хищении 662 миллионов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова."Приговором Химкинского городского суда Московской области Колмыкову назначено три года, а Солнцеву - шесть лет колонии общего режима",- сказала собеседница агентства.Сумму ущерба - 662 миллиона рублей - оба фигуранта должны будут вернуть в казну. И Колмыков, и Солнцев взяты под стражу в зале суда.Для сравнения, обвинение запрашивало для Колмыкова 6,5 лет, а Солнцева - 7 лет колонии. Уголовное дело слушалось закрытом режиме, поэтому детали не оглашались.Предыдущего главу НПО Лавочкина Сергея Лемешевского ранее тоже осудили за коррупцию: он получил 7,5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Как выяснило следствие, он с другими обвиняемыми похищал деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.Осужденный же сегодня Солнцев также проходит по делу о хищениях с ущербом более чем в миллиард при поставках электронной компонентной базы для Научно-энергетического модуля (НЭМ). Изначально НЭМ должен был стать частью МКС, однако сейчас планируется, что с него начнется строительство Российской орбитальной станции.Научно-производственное объединение имени Лавочкина (входит в "Роскосмос") — головное предприятие российской ракетно-космической промышленности по созданию межпланетных станций, также изготавливает спутники как научного, так и прикладного назначения, и разгонные блоки.
https://ria.ru/20230119/krasnoyarsk-1845868818.html
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Екатерина Зайцева
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ркк "энергия", россия, происшествия
РКК "Энергия", Россия, Происшествия
12:10 24.01.2023 (обновлено: 12:20 24.01.2023)
 
Суд приговорил экс-главу РКК "Энергия" к шести годам лишения свободы

Руководители НПО Лавочкина и РКК "Энергия" получили реальные сроки за хищение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Химкинский суд приговорил к 3 годам колонии гендиректора "космического" НПО имени С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и к 6 годам бывшего главу РКК "Энергия" Владимира Солнцева по делу о хищении 662 миллионов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Полина Вдовцова.
"Приговором Химкинского городского суда Московской области Колмыкову назначено три года, а Солнцеву - шесть лет колонии общего режима",- сказала собеседница агентства.
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Сумму ущерба - 662 миллиона рублей - оба фигуранта должны будут вернуть в казну. И Колмыков, и Солнцев взяты под стражу в зале суда.
Для сравнения, обвинение запрашивало для Колмыкова 6,5 лет, а Солнцева - 7 лет колонии. Уголовное дело слушалось закрытом режиме, поэтому детали не оглашались.
Предыдущего главу НПО Лавочкина Сергея Лемешевского ранее тоже осудили за коррупцию: он получил 7,5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Как выяснило следствие, он с другими обвиняемыми похищал деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры": юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.
Осужденный же сегодня Солнцев также проходит по делу о хищениях с ущербом более чем в миллиард при поставках электронной компонентной базы для Научно-энергетического модуля (НЭМ). Изначально НЭМ должен был стать частью МКС, однако сейчас планируется, что с него начнется строительство Российской орбитальной станции.
Научно-производственное объединение имени Лавочкина (входит в "Роскосмос") — головное предприятие российской ракетно-космической промышленности по созданию межпланетных станций, также изготавливает спутники как научного, так и прикладного назначения, и разгонные блоки.
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