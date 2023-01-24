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В Воронеже направили скандального стримера на психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 24.01.2023
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В Воронеже направили скандального стримера на психиатрическую экспертизу
В Воронеже направили скандального стримера на психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 24.01.2023
В Воронеже направили скандального стримера на психиатрическую экспертизу
Ленинский районный суд Воронежа отправил на психиатрическую экспертизу скандального местного стримера, который в ходе эфира оскорбил граждан России, в том числе РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:12
2023-01-24T16:12
россия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа отправил на психиатрическую экспертизу скандального местного стримера, который в ходе эфира оскорбил граждан России, в том числе маму и бабушку, сообщил РИА Новости представитель суда. СК объявил 18 января о возбуждении уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды с использованием интернета и угрозой применения насилия в отношении 34-летнего воронежца. В ходе вызвавшего резонанс стрима мужчина, вероятно, в нетрезвом виде, в оскорбительной форме отозвался о гражданах России, в том числе о своей матери и бабушке. Также он высмеял работу российских спецслужб: по его мнению, за это видео "ему ничего не будет". Следствие сообщало, что подозреваемый задержан, дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. "Был материал (следствия) о помещении его в психиатрический стационар для производства экспертизы. Рассмотрение проходило в закрытом судебном заседании, решался вопрос о помещении в стационар для проведения комплексной психиатрической судебной экспертизы. Судом ходатайство следствия удовлетворено", - сказал собеседник агентства. По информации следствия, в 2014 и 2018 годах фигурант привлекался к уголовной ответственности по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", был осужден к условному лишению свободы и штрафу. В интернете сообщается имя и ник мужчины, который вел вызвавшую резонанс трансляцию. В 2013 году в соцсетях появился шокирующий 25-минутный ролик из Воронежа, главный герой которого с таким же ником жестоко избивал в квартире полуголого мужчину. В том же году воронежец с таким ником был оштрафован на 20 тысяч рублей после того, как решил отомстить своему обидчику из Ижевска и сообщил в полицию, что у того в доме находятся террористы.
https://ria.ru/20230124/tresh-strim-1847105195.html
https://ria.ru/20211227/strimery-1765688525.html
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россия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Воронеж, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
16:12 24.01.2023
 
В Воронеже направили скандального стримера на психиатрическую экспертизу

В Воронеже суд направил на психиатрическую экспертизу стримера, оскорблявшего россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа отправил на психиатрическую экспертизу скандального местного стримера, который в ходе эфира оскорбил граждан России, в том числе маму и бабушку, сообщил РИА Новости представитель суда.
СК объявил 18 января о возбуждении уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды с использованием интернета и угрозой применения насилия в отношении 34-летнего воронежца. В ходе вызвавшего резонанс стрима мужчина, вероятно, в нетрезвом виде, в оскорбительной форме отозвался о гражданах России, в том числе о своей матери и бабушке. Также он высмеял работу российских спецслужб: по его мнению, за это видео "ему ничего не будет". Следствие сообщало, что подозреваемый задержан, дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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"Был материал (следствия) о помещении его в психиатрический стационар для производства экспертизы. Рассмотрение проходило в закрытом судебном заседании, решался вопрос о помещении в стационар для проведения комплексной психиатрической судебной экспертизы. Судом ходатайство следствия удовлетворено", - сказал собеседник агентства.
По информации следствия, в 2014 и 2018 годах фигурант привлекался к уголовной ответственности по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", был осужден к условному лишению свободы и штрафу.
В интернете сообщается имя и ник мужчины, который вел вызвавшую резонанс трансляцию. В 2013 году в соцсетях появился шокирующий 25-минутный ролик из Воронежа, главный герой которого с таким же ником жестоко избивал в квартире полуголого мужчину. В том же году воронежец с таким ником был оштрафован на 20 тысяч рублей после того, как решил отомстить своему обидчику из Ижевска и сообщил в полицию, что у того в доме находятся террористы.
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