https://ria.ru/20230124/stipendii-1847116450.html
Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике
Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике - РИА Новости, 24.01.2023
Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике
Минобрнауки предлагает учредить с 1 сентября 50 студенческих стипендий за достижения в области электроники в размере 55 тысяч рублей и 30 стипендий для... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:01
2023-01-24T16:01
2023-01-24T16:25
общество
сергей королев
наука
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобрнауки предлагает учредить с 1 сентября 50 студенческих стипендий за достижения в области электроники в размере 55 тысяч рублей и 30 стипендий для аспирантов в размере 75 тысяч рублей, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предусматривается учреждение начиная с 1 сентября 2023 года пятидесяти стипендий имени К.А. Валиева студентам и тридцати стипендий имени К.А. Валиева аспирантам, имеющим значительные достижения в области электронной промышленности, в размере 55 000 рублей и 75 000 рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что стипендии учреждаются в целях реализации федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".Ранее Минобрнауки также предложило увеличить сумму выплат по ряду именных стипендий до 15 и 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, кабмин учредил стипендии имени Сергея Королева за достижения в области инженерии.
https://na.ria.ru/20230111/lgoty-1844099577.html
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общество, сергей королев, навигатор абитуриента
Общество, Сергей Королев, Наука, Навигатор абитуриента
16:01 24.01.2023 (обновлено: 16:25 24.01.2023)
Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике
Минобрнауки предложило с 1 сентября учредить стипендии за достижения в области электроники
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобрнауки предлагает учредить с 1 сентября 50 студенческих стипендий за достижения в области электроники в размере 55 тысяч рублей и 30 стипендий для аспирантов в размере 75 тысяч рублей, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается учреждение начиная с 1 сентября 2023 года пятидесяти стипендий имени К.А. Валиева студентам и тридцати стипендий имени К.А. Валиева аспирантам, имеющим значительные достижения в области электронной промышленности, в размере 55 000 рублей и 75 000 рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что стипендии учреждаются в целях реализации федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".
Ранее Минобрнауки также предложило увеличить сумму выплат по ряду именных стипендий до 15 и 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, кабмин учредил стипендии имени Сергея Королева
за достижения в области инженерии.