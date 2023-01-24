https://ria.ru/20230124/stipendii-1847116450.html

Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике

Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике - РИА Новости, 24.01.2023

Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике

Минобрнауки предлагает учредить с 1 сентября 50 студенческих стипендий за достижения в области электроники в размере 55 тысяч рублей и 30 стипендий для... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:01

2023-01-24T16:01

2023-01-24T16:25

общество

сергей королев

наука

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобрнауки предлагает учредить с 1 сентября 50 студенческих стипендий за достижения в области электроники в размере 55 тысяч рублей и 30 стипендий для аспирантов в размере 75 тысяч рублей, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предусматривается учреждение начиная с 1 сентября 2023 года пятидесяти стипендий имени К.А. Валиева студентам и тридцати стипендий имени К.А. Валиева аспирантам, имеющим значительные достижения в области электронной промышленности, в размере 55 000 рублей и 75 000 рублей соответственно", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что стипендии учреждаются в целях реализации федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".Ранее Минобрнауки также предложило увеличить сумму выплат по ряду именных стипендий до 15 и 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, кабмин учредил стипендии имени Сергея Королева за достижения в области инженерии.

https://na.ria.ru/20230111/lgoty-1844099577.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей королев, навигатор абитуриента