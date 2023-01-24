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Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции - РИА Новости, 24.01.2023
Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
Развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:01
2023-01-24T13:01
2023-01-24T13:01
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Развертывание российской орбитальной станции планируется начать в 2027 году, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. Ранее сообщалось, что первый модуль станции может быть выведен на орбиту в 2028 году. "Российская орбитальная станция, развертывание которой мы запланировали уже на 2027 год", - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве. Эскизное проектирование Российской орбитальной станции (РОС), которая нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации Международной космической станции, должно завершиться к концу 2023 года. РОС разместят на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС, чтобы с борта станции лучше просматривалась территория РФ. Второй этап развертывания РОС должен начаться в 2030 году. Масса станции должна достигнуть 122 тонн, а герметичный объем – 505 кубических метров. По словам разработчиков, это будет намного больше, чем российский сегмент МКС. Ранее Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, точная дата будет определена исходя из технического состояния станции. Позднее он рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года. Сейчас решение о продлении МКС до 2030 года приняли США и Япония, Европейское космическое агентство также поддержало эту инициативу.
https://ria.ru/20230114/glonass-1844786128.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, США, Россия, Роскосмос, Москва, Европейское космическое агентство, Международная космическая станция (МКС)
Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
Глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что развертывание РОС планируется начать в 2027 году