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Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России - РИА Новости, 24.01.2023
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Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России - РИА Новости, 24.01.2023
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:16
2023-01-24T11:49
андрей турчак
россия
единая россия
экономика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. По его словам, "ничего страшного" из-за отказа от автомобилей стандарта "Евро-5" не произошло - Россия "не откатилась в прошлый век". "Надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои (стандарты - ред) там, где это необходимо", - заключил политик.
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андрей турчак, россия, единая россия, экономика
Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Экономика
11:16 24.01.2023 (обновлено: 11:49 24.01.2023)
 
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России

Турчак призвал отказаться от стандартов и регламентов, которые Запад навязывал России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство.
"Необходимо шаг за шагом снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. Речь, прежде всего, о западных регламентах и стандартах, которые навязывались нам в течение последних лет. Яркий пример здесь - это обновление экологического стандарта автомобильных двигателей", - сказал Турчак во вторник на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.
По его словам, "ничего страшного" из-за отказа от автомобилей стандарта "Евро-5" не произошло - Россия "не откатилась в прошлый век".
"Надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои (стандарты - ред) там, где это необходимо", - заключил политик.
Мелитопольский литейный завод - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 08:00
Обеспечить прорыв: российский автопром и металлургию поддержат триллионами
 
Андрей ТурчакРоссияЕдиная РоссияЭкономика
 
 
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