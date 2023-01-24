https://ria.ru/20230124/standarty-1847011599.html
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России - РИА Новости, 24.01.2023
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:16
2023-01-24T11:16
2023-01-24T11:49
андрей турчак
россия
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:35:3076:1765_1920x0_80_0_0_bdef7019b3e76f134e495a1d867e5785.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. По его словам, "ничего страшного" из-за отказа от автомобилей стандарта "Евро-5" не произошло - Россия "не откатилась в прошлый век". "Надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои (стандарты - ред) там, где это необходимо", - заключил политик.
https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841844495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c044ccd0ce43116b701d6e20c46d17cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей турчак, россия, единая россия, экономика
Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Экономика
11:16 24.01.2023 (обновлено: 11:49 24.01.2023)
Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России
Турчак призвал отказаться от стандартов и регламентов, которые Запад навязывал России
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство.
"Необходимо шаг за шагом снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. Речь, прежде всего, о западных регламентах и стандартах, которые навязывались нам в течение последних лет. Яркий пример здесь - это обновление экологического стандарта автомобильных двигателей", - сказал Турчак во вторник на всероссийском совещании по вопросам импортозамещения.
По его словам, "ничего страшного" из-за отказа от автомобилей стандарта "Евро-5" не произошло - Россия "не откатилась в прошлый век".
"Надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои (стандарты - ред) там, где это необходимо", - заключил политик.