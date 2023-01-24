https://ria.ru/20230124/standarty-1847011599.html

Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России

Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России - РИА Новости, 24.01.2023

Турчак призвал отказаться от стандартов, которые Запад навязывал России

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:16

2023-01-24T11:16

2023-01-24T11:49

андрей турчак

россия

единая россия

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что необходимо отказаться от западных регламентов и стандартов, которые навязывались России, а также снимать барьеры, сдерживающие отечественное производство. По его словам, "ничего страшного" из-за отказа от автомобилей стандарта "Евро-5" не произошло - Россия "не откатилась в прошлый век". "Надо провести аналогичную работу в остальных сферах. Очистить наши техрегламенты… установить свои (стандарты - ред) там, где это необходимо", - заключил политик.

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

андрей турчак, россия, единая россия, экономика