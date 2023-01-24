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Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг - РИА Новости, 24.01.2023
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Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг - РИА Новости, 24.01.2023
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг
Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:35
2023-01-24T22:58
экономика
джанет йеллен
сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен на имя спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти. "По состоянию на 23 января, я постановила, что по причине установленного государственного долга, я не могу инвестировать в полном объеме в Фонд ценных бумаг правительства (G Fund) фонда сбережений", — говорится в обращении.Как объясняется в письме, Фонд ценных бумаг правительства является частью пенсионной системы федеральных служащих, а приостановка инвестиций в него необходима для предотвращения превышения установленного размера госдолга. США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.
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экономика, джанет йеллен, сша, кевин маккарти
Экономика, Джанет Йеллен, США, Кевин Маккарти
22:35 24.01.2023 (обновлено: 22:58 24.01.2023)
 
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг

Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг из-за потолка госдолга

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен на имя спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти.
"По состоянию на 23 января, я постановила, что по причине установленного государственного долга, я не могу инвестировать в полном объеме в Фонд ценных бумаг правительства (G Fund) фонда сбережений", — говорится в обращении.
Как объясняется в письме, Фонд ценных бумаг правительства является частью пенсионной системы федеральных служащих, а приостановка инвестиций в него необходима для предотвращения превышения установленного размера госдолга.
США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды.
Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.
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ЭкономикаДжанет ЙелленСШАКевин Маккарти
 
 
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