https://ria.ru/20230124/ssha-1847210881.html
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг - РИА Новости, 24.01.2023
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг
Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:35
2023-01-24T22:35
2023-01-24T22:58
экономика
джанет йеллен
сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен на имя спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти. "По состоянию на 23 января, я постановила, что по причине установленного государственного долга, я не могу инвестировать в полном объеме в Фонд ценных бумаг правительства (G Fund) фонда сбережений", — говорится в обращении.Как объясняется в письме, Фонд ценных бумаг правительства является частью пенсионной системы федеральных служащих, а приостановка инвестиций в него необходима для предотвращения превышения установленного размера госдолга. США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.
https://ria.ru/20230124/dokumenty-1847205654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джанет йеллен, сша, кевин маккарти
Экономика, Джанет Йеллен, США, Кевин Маккарти
22:35 24.01.2023 (обновлено: 22:58 24.01.2023)
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг
Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг из-за потолка госдолга
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости.
Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга
страны, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен на имя спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти.
"По состоянию на 23 января, я постановила, что по причине установленного государственного долга, я не могу инвестировать в полном объеме в Фонд ценных бумаг правительства (G Fund) фонда сбережений", — говорится в обращении.
Как объясняется в письме, Фонд ценных бумаг правительства является частью пенсионной системы федеральных служащих, а приостановка инвестиций в него необходима для предотвращения превышения установленного размера госдолга.
США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды.
Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.