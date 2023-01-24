https://ria.ru/20230124/ssha-1847210881.html

Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг

Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг - РИА Новости, 24.01.2023

Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг

Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:35

2023-01-24T22:35

2023-01-24T22:58

экономика

джанет йеллен

сша

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Министерство финансов США объявило о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг правительства из-за достижения потолка государственного долга страны, говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен на имя спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти. "По состоянию на 23 января, я постановила, что по причине установленного государственного долга, я не могу инвестировать в полном объеме в Фонд ценных бумаг правительства (G Fund) фонда сбережений", — говорится в обращении.Как объясняется в письме, Фонд ценных бумаг правительства является частью пенсионной системы федеральных служащих, а приостановка инвестиций в него необходима для предотвращения превышения установленного размера госдолга. США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Йеллен в этой связи сообщила, что невозможность правительства платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовый кризис.

https://ria.ru/20230124/dokumenty-1847205654.html

сша

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, джанет йеллен, сша, кевин маккарти