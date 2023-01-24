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У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 24.01.2023
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У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского
У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 24.01.2023
У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского
США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции, написала в Twitter... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T22:04
2023-01-24T22:24
в мире
лорен боберт
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кирилл тимошенко
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции, написала в Twitter конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт."Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!" — говорится в сообщении.Под постом американский политик разместила ссылку на новость портала NBC News о деталях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.Во вторник украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в правительстве. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Глава партии президента "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские силовиков и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств.Как заявил представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро на брифинге в Брюсселе, в ЕС приветствуют действия украинских властей, но ждут от них более значимого прогресса в этом вопросе.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html
https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html
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в мире, лорен боберт, украина, сша, кирилл тимошенко, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, владимир зеленский
В мире, Лорен Боберт, Украина, США, Кирилл Тимошенко, Еврокомиссия, Евросоюз, Джо Байден, Владимир Зеленский
22:04 24.01.2023 (обновлено: 22:24 24.01.2023)
 
У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского

Конгрессвумен Боберт потребовала проверить украинскую помощь из-за новостей о коррупции

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции, написала в Twitter конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт.
"Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!" — говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:44
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
Под постом американский политик разместила ссылку на новость портала NBC News о деталях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.
Во вторник украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в правительстве. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Глава партии президента "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские силовиков и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств.
Как заявил представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро на брифинге в Брюсселе, в ЕС приветствуют действия украинских властей, но ждут от них более значимого прогресса в этом вопросе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:09Специальная военная операция на Украине
На Западе растет раздражение из-за коррупции на Украине, заявили в Кремле
 
В миреЛорен БобертУкраинаСШАКирилл ТимошенкоЕврокомиссияЕвросоюзДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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