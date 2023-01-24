22:04 24.01.2023 (обновлено: 22:24 24.01.2023)
У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского
Конгрессвумен Боберт потребовала проверить украинскую помощь из-за новостей о коррупции
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции, написала в Twitter конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт.
"Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!" — говорится в сообщении.
22 января, 16:44Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
Под постом американский политик разместила ссылку на новость портала NBC News о деталях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.
Во вторник украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в правительстве. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Глава партии президента "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские силовиков и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств.
Как заявил представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро на брифинге в Брюсселе, в ЕС приветствуют действия украинских властей, но ждут от них более значимого прогресса в этом вопросе.