https://ria.ru/20230124/ssha-1847207967.html

У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского

У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 24.01.2023

У американской конгрессвумен лопнуло терпение из-за поведения Зеленского

США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции, написала в Twitter... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:04

2023-01-24T22:04

2023-01-24T22:24

в мире

лорен боберт

украина

сша

кирилл тимошенко

еврокомиссия

евросоюз

джо байден

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США должны провести полный аудит всех выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников, замешанных в коррупции, написала в Twitter конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт."Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!" — говорится в сообщении.Под постом американский политик разместила ссылку на новость портала NBC News о деталях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.Во вторник украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в правительстве. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Глава партии президента "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские силовиков и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств.Как заявил представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро на брифинге в Брюсселе, в ЕС приветствуют действия украинских властей, но ждут от них более значимого прогресса в этом вопросе.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html

украина

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Иванников

в мире, лорен боберт, украина, сша, кирилл тимошенко, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, владимир зеленский