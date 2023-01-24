https://ria.ru/20230124/ssha-1847193219.html

"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии

"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии - РИА Новости, 24.01.2023

"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии

Россия продолжает укреплять свои силы, пока в Соединенных Штатах наблюдается нарастающий кризис боевого духа, рассказал сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:39

2023-01-24T20:39

2023-01-24T21:41

в мире

пол крейг робертс

рональд рейган

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия продолжает укреплять свои силы, пока в Соединенных Штатах наблюдается нарастающий кризис боевого духа, рассказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте."Русские и китайцы крепнут, а в это время Запад превращается в руины", — написал он.Робертс посетовал на серьезные проблемы в американской армии, вызванные чрезмерной озабоченностью достижением равенства по гендерным и расовым признакам. По его словам, среди молодежи также сформировался образ США как расистского и эксплуатационного государства, а это снижает боевой дух солдат.Деморализация американских войск, как отметил автор, происходит в то время, когда Вашингтон оказался на грани прямого столкновения с Москвой. Россия обладает экономическими и военными мощностями, что делает ее серьезной угрозой для Соединенных Штатов, добавил он."Инфраструктура, поддерживающая дипломатию принуждения США, разрушается. Крах западного господства может спасти нас от ядерного армагеддона", — подчеркнул Робертс.Главной проблемой американского общества экс-сотрудник Белого дома назвал пропагандистские идеи о том, что все белокожие — расисты, виновные в угнетении людей других национальностей. Это усиливает раскол в том числе и внутри американских военных сил, подытожил он.

https://ria.ru/20230108/minomet-1843442479.html

https://ria.ru/20230124/terminator-1847014396.html

https://ria.ru/20230123/konflikt-1846939966.html

россия

америка

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в мире, пол крейг робертс, рональд рейган, россия, америка, сша