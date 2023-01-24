20:39 24.01.2023 (обновлено: 21:41 24.01.2023)
"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: армия США не готова к противостоянию с Россией и Китаем
© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия продолжает укреплять свои силы, пока в Соединенных Штатах наблюдается нарастающий кризис боевого духа, рассказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
"Русские и китайцы крепнут, а в это время Запад превращается в руины", — написал он.
Робертс посетовал на серьезные проблемы в американской армии, вызванные чрезмерной озабоченностью достижением равенства по гендерным и расовым признакам. По его словам, среди молодежи также сформировался образ США как расистского и эксплуатационного государства, а это снижает боевой дух солдат.
Деморализация американских войск, как отметил автор, происходит в то время, когда Вашингтон оказался на грани прямого столкновения с Москвой. Россия обладает экономическими и военными мощностями, что делает ее серьезной угрозой для Соединенных Штатов, добавил он.
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"Инфраструктура, поддерживающая дипломатию принуждения США, разрушается. Крах западного господства может спасти нас от ядерного армагеддона", — подчеркнул Робертс.
Главной проблемой американского общества экс-сотрудник Белого дома назвал пропагандистские идеи о том, что все белокожие — расисты, виновные в угнетении людей других национальностей. Это усиливает раскол в том числе и внутри американских военных сил, подытожил он.