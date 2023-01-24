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"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии - РИА Новости, 24.01.2023
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"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии
"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии - РИА Новости, 24.01.2023
"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии
Россия продолжает укреплять свои силы, пока в Соединенных Штатах наблюдается нарастающий кризис боевого духа, рассказал сотрудник Белого дома при администрации... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:39
2023-01-24T21:41
в мире
пол крейг робертс
рональд рейган
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия продолжает укреплять свои силы, пока в Соединенных Штатах наблюдается нарастающий кризис боевого духа, рассказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте."Русские и китайцы крепнут, а в это время Запад превращается в руины", — написал он.Робертс посетовал на серьезные проблемы в американской армии, вызванные чрезмерной озабоченностью достижением равенства по гендерным и расовым признакам. По его словам, среди молодежи также сформировался образ США как расистского и эксплуатационного государства, а это снижает боевой дух солдат.Деморализация американских войск, как отметил автор, происходит в то время, когда Вашингтон оказался на грани прямого столкновения с Москвой. Россия обладает экономическими и военными мощностями, что делает ее серьезной угрозой для Соединенных Штатов, добавил он."Инфраструктура, поддерживающая дипломатию принуждения США, разрушается. Крах западного господства может спасти нас от ядерного армагеддона", — подчеркнул Робертс.Главной проблемой американского общества экс-сотрудник Белого дома назвал пропагандистские идеи о том, что все белокожие — расисты, виновные в угнетении людей других национальностей. Это усиливает раскол в том числе и внутри американских военных сил, подытожил он.
https://ria.ru/20230108/minomet-1843442479.html
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в мире, пол крейг робертс, рональд рейган, россия, америка, сша
В мире, Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, Россия, Америка, США
20:39 24.01.2023 (обновлено: 21:41 24.01.2023)
 
"Русские крепнут". Советника Рейгана поразили успехи российский армии

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: армия США не готова к противостоянию с Россией и Китаем

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия продолжает укреплять свои силы, пока в Соединенных Штатах наблюдается нарастающий кризис боевого духа, рассказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.
"Русские и китайцы крепнут, а в это время Запад превращается в руины", — написал он.
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Робертс посетовал на серьезные проблемы в американской армии, вызванные чрезмерной озабоченностью достижением равенства по гендерным и расовым признакам. По его словам, среди молодежи также сформировался образ США как расистского и эксплуатационного государства, а это снижает боевой дух солдат.
Деморализация американских войск, как отметил автор, происходит в то время, когда Вашингтон оказался на грани прямого столкновения с Москвой. Россия обладает экономическими и военными мощностями, что делает ее серьезной угрозой для Соединенных Штатов, добавил он.
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"Инфраструктура, поддерживающая дипломатию принуждения США, разрушается. Крах западного господства может спасти нас от ядерного армагеддона", — подчеркнул Робертс.
Главной проблемой американского общества экс-сотрудник Белого дома назвал пропагандистские идеи о том, что все белокожие — расисты, виновные в угнетении людей других национальностей. Это усиливает раскол в том числе и внутри американских военных сил, подытожил он.
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В миреПол Крейг РобертсРональд РейганРоссияАмерикаСША
 
 
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