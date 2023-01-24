https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html

СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает

СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает - РИА Новости, 24.01.2023

СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает

Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину танки звучит как публичное признание в том, что Киев проигрывает в конфликте с РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:21

2023-01-24T18:21

2023-01-24T18:52

в мире

линдси грэм

такер карлсон

ричард блюменталь

украина

сша

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину танки звучит как публичное признание в том, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.На прошлой неделе политик прибыл с визитом в Киев вместе со своими коллегами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом. Там Грэм призвал американскую администрацию поставить киевскому режиму боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Берлин дать зеленый свет на передачу военной техники."Конечно, Германия могла бы это сделать, Европа могла бы за это заплатить. Но вот Линдси Грэм стоит рядом с двумя самыми левыми членами сената и требует, чтобы за это заплатили американцы. Они лгали вам в течение года и говорили, что Украина побеждает", — подчеркнул журналист.Безответственная политика Вашингтона наглядно показывает, насколько конгрессмены и сенаторы равнодушны к проблемам рядовых граждан, резюмировал Карлсон.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство объемами иностранной помощи: по его мнению, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847111717.html

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html

украина

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, линдси грэм, такер карлсон, ричард блюменталь, украина, сша