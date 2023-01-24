Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html
СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает
СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает - РИА Новости, 24.01.2023
СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает
Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину танки звучит как публичное признание в том, что Киев проигрывает в конфликте с РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:21
2023-01-24T18:52
в мире
линдси грэм
такер карлсон
ричард блюменталь
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину танки звучит как публичное признание в том, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.На прошлой неделе политик прибыл с визитом в Киев вместе со своими коллегами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом. Там Грэм призвал американскую администрацию поставить киевскому режиму боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Берлин дать зеленый свет на передачу военной техники."Конечно, Германия могла бы это сделать, Европа могла бы за это заплатить. Но вот Линдси Грэм стоит рядом с двумя самыми левыми членами сената и требует, чтобы за это заплатили американцы. Они лгали вам в течение года и говорили, что Украина побеждает", — подчеркнул журналист.Безответственная политика Вашингтона наглядно показывает, насколько конгрессмены и сенаторы равнодушны к проблемам рядовых граждан, резюмировал Карлсон.Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство объемами иностранной помощи: по его мнению, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847111717.html
https://ria.ru/20230124/ukraina-1847021197.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, линдси грэм, такер карлсон, ричард блюменталь, украина, сша
В мире, Линдси Грэм, Такер Карлсон, Ричард Блюменталь, Украина, США
18:21 24.01.2023 (обновлено: 18:52 24.01.2023)
 
СМИ: Вашингтон открыто признал, что Украина проигрывает

Fox News: призыв сенатора Грэма к Вашингтону поставить Киеву танки говорит о поражении ВСУ

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Требование сенатора-республиканца Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину танки звучит как публичное признание в том, что Киев проигрывает в конфликте с Москвой, заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.
На прошлой неделе политик прибыл с визитом в Киев вместе со своими коллегами Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтхаусом. Там Грэм призвал американскую администрацию поставить киевскому режиму боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Берлин дать зеленый свет на передачу военной техники.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:51Специальная военная операция на Украине
Ответ немецкого политика на просьбу Киева привел МИД Украины в ярость
"Конечно, Германия могла бы это сделать, Европа могла бы за это заплатить. Но вот Линдси Грэм стоит рядом с двумя самыми левыми членами сената и требует, чтобы за это заплатили американцы. Они лгали вам в течение года и говорили, что Украина побеждает", — подчеркнул журналист.
Безответственная политика Вашингтона наглядно показывает, насколько конгрессмены и сенаторы равнодушны к проблемам рядовых граждан, резюмировал Карлсон.
Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство объемами иностранной помощи: по его мнению, поставка десяти, двадцати или даже пятидесяти танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 11:47
В США объяснили, какую опасность таит в себе помощь ВСУ
 
В миреЛиндси ГрэмТакер КарлсонРичард БлюментальУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала