https://ria.ru/20230124/sputniki-1847053824.html

Россия намерена нарастить орбитальную группировку спутников

Россия намерена нарастить орбитальную группировку спутников - РИА Новости, 24.01.2023

Россия намерена нарастить орбитальную группировку спутников

Россия должна нарастить орбитальную группировку с 200 спутников минимум до 1000 к 2030 году, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:15

2023-01-24T13:15

2023-01-24T13:15

наука

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия должна нарастить орбитальную группировку с 200 спутников минимум до 1000 к 2030 году, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "По нашему мнению, к 2030 году нам надо иметь группировку минимум тысячу аппаратов", - сказал Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве. Он уточнил, что сейчас у России около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы добиться такого роста, нужно производить по 250, а ближе к 2030 году по 300-350 аппаратов в год с учётом постепенной замены отработавших свой срок спутников на орбите. Сейчас сроки производства спутников в России "недостаточные", констатировал Борисов. По его словам, в тысячу спутников на орбите должны входить аппараты различного назначения - связи, дистанционного зондирования Земли, метеорологические, навигационные.

https://ria.ru/20230121/kosmos-1846458012.html

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