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В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым - РИА Новости, 24.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230124/spisok-1847174141.html
В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым
В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым - РИА Новости, 24.01.2023
В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым
Санкционный список СНБО Украины против религиозных деятелей России выглядит нелепо и может лишь добавить народам ненависти друг к другу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:41
2023-01-24T18:41
религия
сергей ряховский
владимир зеленский
владимир легойда
украина
россия
мариуполь
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Санкционный список СНБО Украины против религиозных деятелей России выглядит нелепо и может лишь добавить народам ненависти друг к другу, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ - пятидесятников) Сергей Ряховский – единственный в списке представитель отличного от православия вероисповедания (протестантизма) и глава независимой централизованной религиозной организации. Накануне стало известно, что СНБО ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают, в том числе, блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Санкционные ограничения действуют от пяти до 30 лет. "С печалью и грустью я наблюдаю как политики, прежде всего украинские, при поддержке ряда своих коллег из других стран, продолжают раздувать пожар братоубийственного конфликта, который происходит на территориях Украины и Донбасса. Весь этот санкционный список выглядит странно и нелепо. Единственная его цель – добавить еще немного ненависти, указать на еще одну группу людей и сказать: "Вот они во всем виноваты", – сказал Ряховский. Епископ подчеркнул, что он как христианин и священнослужитель не поддерживает братоубийство, молится о мире и о скорейшем прекращении гибели людей, а внесение в санкционный список для него – "еще один повод усилить молитву, еще больше служить людям, которых затронуло это несчастье". "У меня нет никаких украинских активов, земельных участков или наград. В приватизации чего-либо я никогда не принимал участие, да и торговых операций на Украине не совершаю. Непосредственно въезд мне закрыли уже давно. Однако я верю, что за нынешними смутными временами, подобные которым уже были в истории, вернется время осознания, что русские и украинцы – часть одного целого, что мы нужны друг другу. Будут исцелены многочисленные раны, нанесенные войной, и братские народы будут жить в мире и согласии", - сказал епископ. Ряховский рассказал, что пятидесятнические церкви оказывают гуманитарную помощь нуждающимся и пострадавшим в зоне СВО. Волонтеры, зачастую с риском для жизни, стараются помочь людям, оставшимся без самого необходимого. В Мариуполе община РОСХВЕ стала центром социальной работы, опекая больницу, дом инвалидов и реабилитационный центр. В том же Мариуполе был создан проект в рамках деятельности Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Санкции были введены против ряда митрополитов, а также племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представителя РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), патриаршего экзарха Африки митрополита Леонида (Горбачева) и других.
https://ria.ru/20230124/legoyda-1846992711.html
https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html
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сергей ряховский, владимир зеленский, владимир легойда, украина, россия, мариуполь, совет национальной безопасности и обороны украины, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Сергей Ряховский, Владимир Зеленский, Владимир Легойда, Украина, Россия, Мариуполь, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Московский Патриархат, Русская православная церковь
18:41 24.01.2023
 
В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым

Епископ РОСХВЕ Ряховский назвал санкционный список Киева против духовенства нелепым

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСергей Ряховский
Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сергей Ряховский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Санкционный список СНБО Украины против религиозных деятелей России выглядит нелепо и может лишь добавить народам ненависти друг к другу, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ - пятидесятников) Сергей Ряховский – единственный в списке представитель отличного от православия вероисповедания (протестантизма) и глава независимой централизованной религиозной организации.
Накануне стало известно, что СНБО ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают, в том числе, блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Санкционные ограничения действуют от пяти до 30 лет.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 10:10Религия
Легойда прокомментировал введенные против него украинские санкции
"С печалью и грустью я наблюдаю как политики, прежде всего украинские, при поддержке ряда своих коллег из других стран, продолжают раздувать пожар братоубийственного конфликта, который происходит на территориях Украины и Донбасса. Весь этот санкционный список выглядит странно и нелепо. Единственная его цель – добавить еще немного ненависти, указать на еще одну группу людей и сказать: "Вот они во всем виноваты", – сказал Ряховский.
Епископ подчеркнул, что он как христианин и священнослужитель не поддерживает братоубийство, молится о мире и о скорейшем прекращении гибели людей, а внесение в санкционный список для него – "еще один повод усилить молитву, еще больше служить людям, которых затронуло это несчастье".
"У меня нет никаких украинских активов, земельных участков или наград. В приватизации чего-либо я никогда не принимал участие, да и торговых операций на Украине не совершаю. Непосредственно въезд мне закрыли уже давно. Однако я верю, что за нынешними смутными временами, подобные которым уже были в истории, вернется время осознания, что русские и украинцы – часть одного целого, что мы нужны друг другу. Будут исцелены многочисленные раны, нанесенные войной, и братские народы будут жить в мире и согласии", - сказал епископ.
Рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00Религия
"Может пролиться кровь". Киев понял, как решить наболевший вопрос
Ряховский рассказал, что пятидесятнические церкви оказывают гуманитарную помощь нуждающимся и пострадавшим в зоне СВО. Волонтеры, зачастую с риском для жизни, стараются помочь людям, оставшимся без самого необходимого. В Мариуполе община РОСХВЕ стала центром социальной работы, опекая больницу, дом инвалидов и реабилитационный центр. В том же Мариуполе был создан проект в рамках деятельности Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.
Санкции были введены против ряда митрополитов, а также племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представителя РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), патриаршего экзарха Африки митрополита Леонида (Горбачева) и других.
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля 2022, 20:00Религия
Российские пятидесятники призвали молиться за мир на Украине
 
РелигияСергей РяховскийВладимир ЗеленскийВладимир ЛегойдаУкраинаРоссияМариупольСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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