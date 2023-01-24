https://ria.ru/20230124/spisok-1847174141.html

В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым

В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым - РИА Новости, 24.01.2023

В РОСХВЕ назвали санкционный список Киева против духовенства нелепым

Санкционный список СНБО Украины против религиозных деятелей России выглядит нелепо и может лишь добавить народам ненависти друг к другу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:41

2023-01-24T18:41

2023-01-24T18:41

религия

сергей ряховский

владимир зеленский

владимир легойда

украина

россия

мариуполь

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Санкционный список СНБО Украины против религиозных деятелей России выглядит нелепо и может лишь добавить народам ненависти друг к другу, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ - пятидесятников) Сергей Ряховский – единственный в списке представитель отличного от православия вероисповедания (протестантизма) и глава независимой централизованной религиозной организации. Накануне стало известно, что СНБО ввел санкции против 22 российских религиозных деятелей. Согласно указу на сайте Владимира Зеленского, санкции подразумевают, в том числе, блокировку активов, запрет на совершение сделок по ценным бумагам, запрет на перевозки и транзит ресурсов через территорию Украины и другие ограничения. Санкционные ограничения действуют от пяти до 30 лет. "С печалью и грустью я наблюдаю как политики, прежде всего украинские, при поддержке ряда своих коллег из других стран, продолжают раздувать пожар братоубийственного конфликта, который происходит на территориях Украины и Донбасса. Весь этот санкционный список выглядит странно и нелепо. Единственная его цель – добавить еще немного ненависти, указать на еще одну группу людей и сказать: "Вот они во всем виноваты", – сказал Ряховский. Епископ подчеркнул, что он как христианин и священнослужитель не поддерживает братоубийство, молится о мире и о скорейшем прекращении гибели людей, а внесение в санкционный список для него – "еще один повод усилить молитву, еще больше служить людям, которых затронуло это несчастье". "У меня нет никаких украинских активов, земельных участков или наград. В приватизации чего-либо я никогда не принимал участие, да и торговых операций на Украине не совершаю. Непосредственно въезд мне закрыли уже давно. Однако я верю, что за нынешними смутными временами, подобные которым уже были в истории, вернется время осознания, что русские и украинцы – часть одного целого, что мы нужны друг другу. Будут исцелены многочисленные раны, нанесенные войной, и братские народы будут жить в мире и согласии", - сказал епископ. Ряховский рассказал, что пятидесятнические церкви оказывают гуманитарную помощь нуждающимся и пострадавшим в зоне СВО. Волонтеры, зачастую с риском для жизни, стараются помочь людям, оставшимся без самого необходимого. В Мариуполе община РОСХВЕ стала центром социальной работы, опекая больницу, дом инвалидов и реабилитационный центр. В том же Мариуполе был создан проект в рамках деятельности Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Санкции были введены против ряда митрополитов, а также племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представителя РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), патриаршего экзарха Африки митрополита Леонида (Горбачева) и других.

https://ria.ru/20230124/legoyda-1846992711.html

https://ria.ru/20230112/kiev-1844229888.html

https://ria.ru/20220225/molitva-1775138866.html

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сергей ряховский, владимир зеленский, владимир легойда, украина, россия, мариуполь, совет национальной безопасности и обороны украины, московский патриархат, русская православная церковь