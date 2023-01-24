https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847211779.html

Спецоперация, 24 января: Германия решила поставить танки Украине

Спецоперация, 24 января: Германия решила поставить танки Украине - РИА Новости, 24.01.2023

Спецоперация, 24 января: Германия решила поставить танки Украине

Во вторник на Купянском направлении российские авиация и артиллерия поразили подразделения 14-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны Украины в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T22:47

2023-01-24T22:47

2023-01-24T22:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Во вторник на Купянском направлении российские авиация и артиллерия поразили подразделения 14-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны Украины в районах Тимковки и Берестового в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве Германии было принято решение поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера. В американских СМИ также пишут, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Киеву "значительного числа" танков Abrams M1, объявить о передаче могут на этой неделе. Череда отставок прокатилась во вторник по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Владимира Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов о закупке товаров для военных по завышенным ценам и взятках. Ход операции На Красно-Лиманском направлении уничтожены 155-мм гаубица и две контрбатарейные радиолокационные станции производства США, там и на Купянском направлении уничтожены в общей сложности более 70 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на данном направлении огнем артиллерии ЦВО поражены подразделения 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянки (ДНР). На Купянском направлении, также сообщили в Минобороны, авиацией и артиллерией ЗВО поражены подразделения 14-й механизированной бригады и 103-й бригады теробороны Украины в районах Тимковки и Берестового (Харьковская область). Подразделения Восточного военного округа на Запорожском направлении уничтожили за сутки более 25 украинских военнослужащих и шесть единиц техники в районе Пречистовки и Новоселки в ДНР. Артиллерия ВДВ РФ на херсонском направлении в районе Антоновки уничтожила украинскую контрбатарейную РЛС AN/ТPQ-50 производства США. Авиация ВКС России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1". Подразделения Южного военного округа ВС РФ на Донецком направлении нанесли удары по подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии в районе Северска в ДНР, уничтожив за сутки на данном направлении до 50 военнослужащих противника и 5 единиц техники. Германия решила поставить танки Украине В правительстве Германии было принято решение поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel со ссылкой на источники. По информации издания, речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки, заявил ранее во вторник, что поставки немецких танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран. Сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель также предупредила во вторник, что немецкие танки Leopard 2 не должны использоваться против России на Украине, поскольку это приведет к новому витку эскалации. Кроме того, Германия получила заявку Польши на поставку танков Leopard 2 Украине, сообщил РИА Новости представитель правительства ФРГ, документ будет рассмотрен в срочном порядке и в соответствии с установленными процедурами. Как сообщили СМИ, решение может быть принято уже в среду. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Администрация президента США Джо Байдена также склоняется к передаче Киеву "значительного числа" танков Abrams M1, объявить о передаче могут на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В Пентагоне заявили, что США пока не готовы анонсировать отправку Украине танков Abrams. В СМИ пишут, что США могут отправить на Украину около 30 танков Abrams. Путин встретился с губернатором Белгородской области Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил президенту России Владимиру Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены. Президент заявил, что все меры, принимаемые властями Белгородской области, направленные на стабилизацию ситуации во время проведения спецоперации, эффективны. Путин также отметил, что производство ракет для ПВО в России сопоставимо с объемами производства во всем мире, они современные и надежные, а сама система работает исправно. Россия обладает достаточным количеством вооружений, с начала года армии поставляются наиболее востребованные образцы, темпы производства, набранные в конце года, нужно сохранить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. Однако украинская сторона не подтвердила факт такого предложения, ограничившись заявлениями об отсутствии агрессивных намерений в адрес Белоруссии. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сравнил предложенный Киевом Минску пакт о ненападении с минскими соглашениями, которые использовались для накачки Украины оружием. Череда отставок в Киеве Владимир Зеленский в обращении вечером в понедельник сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах. Во вторники офис генпрокурора Украины подтвердил информацию об увольнении Алексея Симоненко с должности заместителя генпрокурора. Увольнение Симоненко произошло после скандала с отпуском в Испании. Кроме того, в отставку подал замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками в минобороны. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. Также Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. В октябре 2022 года журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал череду отставок высокопоставленных украинских чиновников, произошедшую на фоне скандалов, по его словам, власти не закрывают глаза на нарушения. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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