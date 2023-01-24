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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки - РИА Новости, 24.01.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки
Артиллерия ВДВ РФ на херсонском направлении в районе Антоновки уничтожила украинскую контрбатарейную РЛС AN/ТPQ-50 производства США, сообщили во вторник в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:07
2023-01-24T14:07
2023-01-24T14:07
специальная военная операция на украине
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херсонская область
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Артиллерия ВДВ РФ на херсонском направлении в районе Антоновки уничтожила украинскую контрбатарейную РЛС AN/ТPQ-50 производства США, сообщили во вторник в Минобороны России."На херсонском направлении в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50", - сообщили в Минобороны.
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сша, россия, в мире, херсонская область , воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки
Минобороны: ВС России уничтожили украинскую РЛС производства США в районе Антоновки