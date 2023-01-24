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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки - РИА Новости, 24.01.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в районе Антоновки

Артиллерия ВДВ РФ на херсонском направлении в районе Антоновки уничтожила украинскую контрбатарейную РЛС AN/ТPQ-50 производства США, сообщили во вторник в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:07

2023-01-24T14:07

2023-01-24T14:07

специальная военная операция на украине

сша

россия

в мире

херсонская область

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Артиллерия ВДВ РФ на херсонском направлении в районе Антоновки уничтожила украинскую контрбатарейную РЛС AN/ТPQ-50 производства США, сообщили во вторник в Минобороны России."На херсонском направлении в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50", - сообщили в Минобороны.

сша

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херсонская область

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2023

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сша, россия, в мире, херсонская область , воздушно-десантные войска россии