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ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847066334.html
ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:58
2023-01-24T14:35
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.На Купянском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил поразили цели противника возле Тимковки и Берестового в Харьковской области.Украинская сторона потеряла на этом участке линии соприкосновения более 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль.Российская армия продолжила наступать на Донецком направлении. Военным удалось уничтожить подразделения ВСУ неподалеку от Северска в Донецкой Народной Республике.На Запорожском направлении активные действия Вооруженных сил позволили уничтожить:Артиллерия ВДВ сумела вывести из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50 возле Антоновки в Херсонской области.Кроме того, за минувшие сутки авиация ВКС уничтожила самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", а силы ПВО сбили десять беспилотников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230124/dnepr-1847025238.html
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россия
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Конашенков о наступательных действиях РФ и потерях противника за прошедшие сутки
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, сша, киев, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, США, Киев, Воздушно-десантные войска России, Воздушно-космические силы России
13:58 24.01.2023 (обновлено: 14:35 24.01.2023)
 
ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВС России уничтожили 70 украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.

"Уничтожено (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", — сообщили в Минобороны.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил поразили цели противника возле Тимковки и Берестового в Харьковской области.
Река Днепр возле Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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ВС России пресекли попытку украинских войск форсировать Днепр
Украинская сторона потеряла на этом участке линии соприкосновения более 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль.
Российская армия продолжила наступать на Донецком направлении. Военным удалось уничтожить подразделения ВСУ неподалеку от Северска в Донецкой Народной Республике.
"Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б", — уточнили в министерстве.
На Запорожском направлении активные действия Вооруженных сил позволили уничтожить:
  • более 25 украинских военнослужащих;
  • самоходную гаубицу "Акация";
  • две гаубицы Д-20 и Д-30;
  • три автомобиля.
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10:21Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало, как российский танк уничтожил украинский
Артиллерия ВДВ сумела вывести из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50 возле Антоновки в Херсонской области.
Кроме того, за минувшие сутки авиация ВКС уничтожила самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", а силы ПВО сбили десять беспилотников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Вчера, 15:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАКиевВоздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы России
 
 
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