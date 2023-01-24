13:58 24.01.2023 (обновлено: 14:35 24.01.2023)
ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВС России уничтожили 70 украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
"Уничтожено (на Краснолиманском направлении. — Прим. ред.) свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", — сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил поразили цели противника возле Тимковки и Берестового в Харьковской области.
Украинская сторона потеряла на этом участке линии соприкосновения более 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль.
Российская армия продолжила наступать на Донецком направлении. Военным удалось уничтожить подразделения ВСУ неподалеку от Северска в Донецкой Народной Республике.
"Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и гаубица "Мста-Б", — уточнили в министерстве.
На Запорожском направлении активные действия Вооруженных сил позволили уничтожить:
- —более 25 украинских военнослужащих;
- —самоходную гаубицу "Акация";
- —две гаубицы Д-20 и Д-30;
- —три автомобиля.
Артиллерия ВДВ сумела вывести из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50 возле Антоновки в Херсонской области.
Кроме того, за минувшие сутки авиация ВКС уничтожила самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", а силы ПВО сбили десять беспилотников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.