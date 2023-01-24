https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847066334.html

ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 24.01.2023

ВСУ потеряли свыше 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:58

2023-01-24T13:58

2023-01-24T14:35

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир путин

донецкая народная республика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847073542_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08cd2f9ec4c8e62452de78a9753587af.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев потерял более 70 военных на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянки в ДНР.На Купянском направлении авиация и артиллерия Вооруженных сил поразили цели противника возле Тимковки и Берестового в Харьковской области.Украинская сторона потеряла на этом участке линии соприкосновения более 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль.Российская армия продолжила наступать на Донецком направлении. Военным удалось уничтожить подразделения ВСУ неподалеку от Северска в Донецкой Народной Республике.На Запорожском направлении активные действия Вооруженных сил позволили уничтожить:Артиллерия ВДВ сумела вывести из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50 возле Антоновки в Херсонской области.Кроме того, за минувшие сутки авиация ВКС уничтожила самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1", а силы ПВО сбили десять беспилотников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/dnepr-1847025238.html

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846746867.html

россия

донецкая народная республика

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о наступательных действиях РФ и потерях противника за прошедшие сутки Конашенков о наступательных действиях РФ и потерях противника за прошедшие сутки 2023-01-24T13:58 true PT3M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, донецкая народная республика, сша, киев, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии