https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847014909.html

Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы

Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы - РИА Новости, 24.01.2023

Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы

Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, при помощи своих наработок в ПВО и РЭБ "закрыло" некоторые участки неба РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:26

2023-01-24T11:26

2023-01-24T11:33

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:0:2090:1177_1920x0_80_0_0_d260936422b401899f31ce9ea50a8e90.jpg

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, при помощи своих наработок в ПВО и РЭБ "закрыло" некоторые участки неба на Угледарском направлении, где противник регулярно сбрасывал гранаты и СВУ с беспилотников. "У нас система РЭБ (радиоэлектронная борьба) есть, у нас есть аэроскопы, у нас есть много всяких новинок, которых у соседей наших нет", - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец". По его словам, благодаря футбольным фанатам из разных городов получилось изобрести и доработать приборы, позволяющие выявлять, глушить сигнал и "ронять" беспилотные летательные аппараты противника. "Эти системы уже стоят на нашем направлении", - отметил собеседник агентства, добавив, что современные технологии на линии соприкосновения помогают сохранять жизни бойцов. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации. "Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества. По его словам, желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.

https://ria.ru/20230124/kvadrotsikl-1846961003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность