https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847014909.html
Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы
Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы - РИА Новости, 24.01.2023
Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы
Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, при помощи своих наработок в ПВО и РЭБ "закрыло" некоторые участки неба РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:26
2023-01-24T11:26
2023-01-24T11:33
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, при помощи своих наработок в ПВО и РЭБ "закрыло" некоторые участки неба на Угледарском направлении, где противник регулярно сбрасывал гранаты и СВУ с беспилотников. "У нас система РЭБ (радиоэлектронная борьба) есть, у нас есть аэроскопы, у нас есть много всяких новинок, которых у соседей наших нет", - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец". По его словам, благодаря футбольным фанатам из разных городов получилось изобрести и доработать приборы, позволяющие выявлять, глушить сигнал и "ронять" беспилотные летательные аппараты противника. "Эти системы уже стоят на нашем направлении", - отметил собеседник агентства, добавив, что современные технологии на линии соприкосновения помогают сохранять жизни бойцов. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации. "Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества. По его словам, желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.
https://ria.ru/20230124/kvadrotsikl-1846961003.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
11:26 24.01.2023 (обновлено: 11:33 24.01.2023)
Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют РЭБ-системы
Участвующие в спецоперации футбольные фанаты внедряют системы РЭБ для поражения дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Подразделение "Эспаньола", участвующее в спецоперации и состоящее из футбольных фанатов, при помощи своих наработок в ПВО и РЭБ "закрыло" некоторые участки неба на Угледарском направлении, где противник регулярно сбрасывал гранаты и СВУ с беспилотников.
"У нас система РЭБ (радиоэлектронная борьба) есть, у нас есть аэроскопы, у нас есть много всяких новинок, которых у соседей наших нет", - рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Испанец".
По его словам, благодаря футбольным фанатам из разных городов получилось изобрести и доработать приборы, позволяющие выявлять, глушить сигнал и "ронять" беспилотные летательные аппараты противника.
"Эти системы уже стоят на нашем направлении", - отметил собеседник агентства, добавив, что современные технологии на линии соприкосновения помогают сохранять жизни бойцов.
Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
"Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества. По его словам, желающих проходить службу в фанатском подразделении уже больше, чем возможностей по приему добровольцев.