https://ria.ru/20230124/spasenie-1847079381.html
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину - РИА Новости, 24.01.2023
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину
Пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной на уровне четвертого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:45
2023-01-24T14:45
2023-01-24T14:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной на уровне четвертого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС РФ. Инцидент произошел в 11.30 во вторник в доме на Рабочей площади, 11. "Очевидцы сообщили о том, что на водосточной трубе на уровне четвертого этажа, зацепившись штаниной, висит мужчина в неадекватном состоянии. Вовремя подоспевшие пожарные спустили его вниз по автолестнице и передали медикам", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что спасательная операция заняла 10 минут.
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Хорошие новости, Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину
Ростовские пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной на уровне четвертого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС РФ.
Инцидент произошел в 11.30 во вторник в доме на Рабочей площади, 11.
"Очевидцы сообщили о том, что на водосточной трубе на уровне четвертого этажа, зацепившись штаниной, висит мужчина в неадекватном состоянии. Вовремя подоспевшие пожарные спустили его вниз по автолестнице и передали медикам", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что спасательная операция заняла 10 минут.