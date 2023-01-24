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Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину - РИА Новости, 24.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230124/spasenie-1847079381.html
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину - РИА Новости, 24.01.2023
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину
Пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной на уровне четвертого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:45
2023-01-24T14:45
хорошие новости
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной на уровне четвертого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС РФ. Инцидент произошел в 11.30 во вторник в доме на Рабочей площади, 11. "Очевидцы сообщили о том, что на водосточной трубе на уровне четвертого этажа, зацепившись штаниной, висит мужчина в неадекватном состоянии. Вовремя подоспевшие пожарные спустили его вниз по автолестнице и передали медикам", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что спасательная операция заняла 10 минут.
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Хорошие новости, Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
14:45 24.01.2023
 
Ростовские пожарные спасли повисшего на трубе мужчину

Ростовские пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной

© ГУ МЧС России по Ростовской областиЭвакуация мужчины, который забрался на водосточную трубу жилого дома в Ростове. Кадр из видео
Эвакуация мужчины, который забрался на водосточную трубу жилого дома в Ростове. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Ростовской области
Эвакуация мужчины, который забрался на водосточную трубу жилого дома в Ростове. Кадр из видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости. Пожарные спасли мужчину, который повис на трубе, зацепившись штаниной на уровне четвертого этажа дома в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель областного ГУМЧС РФ.
Инцидент произошел в 11.30 во вторник в доме на Рабочей площади, 11.
"Очевидцы сообщили о том, что на водосточной трубе на уровне четвертого этажа, зацепившись штаниной, висит мужчина в неадекватном состоянии. Вовремя подоспевшие пожарные спустили его вниз по автолестнице и передали медикам", - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что спасательная операция заняла 10 минут.
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