https://ria.ru/20230124/sozhzhenie-1847212950.html

Российские мусульмане назвали сожжение Корана знаком разложения Европы

Российские мусульмане назвали сожжение Корана знаком разложения Европы - РИА Новости, 24.01.2023

Российские мусульмане назвали сожжение Корана знаком разложения Европы

Семь российских духовных управлений мусульман заявили, что сожжение Корана в Швеции говорит о разложении Европы и процветании в ней расизма, ксенофобии и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:00

2023-01-24T23:00

2023-01-24T23:02

религия

владимир легойда

россия

европа

стокгольм (город)

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Семь российских духовных управлений мусульман заявили, что сожжение Корана в Швеции говорит о разложении Европы и процветании в ней расизма, ксенофобии и исламофобии. В заявлении отмечается, что оно исходит от Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, Духовного собрания мусульман России (ДСМР), ДУМ Республики Татарстан, ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и ДУМ Республики Башкортостан. "Публичное сожжение Священного Корана в столице Швеции свидетельствует о глубоком разложении европейского общества. То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания – на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий. Это удар по всем религиям. С прискорбием отмечаем, что лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей стали лишь прикрытием для проявлений расизма, ксенофобии, исламофобии, идей превосходства Запада над всеми иными культурами и цивилизациями", – говорится в документе, опубликованном сайтом КЦМСК. В современной России, написано в нем, подобные действия невозможно представить, а чувства верующих, в том числе и мусульман, не только уважаются, но и активно защищаются. В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда после этого назвал сожжение Корана шведским ультраправым политиком в Стокгольме "актом недопустимого вандализма", добавив, что нельзя в политической борьбе переходить границы человечности. В понедельник Палудан допустил, что может провести акцию у здания российского посольства в Стокгольме.

https://ria.ru/20230123/koran-1846903888.html

https://ria.ru/20230123/pyatidesyatniki-1846807486.html

россия

европа

стокгольм (город)

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владимир легойда, россия, европа, стокгольм (город)