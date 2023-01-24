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В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/sklad-1847002125.html
В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов
В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов - РИА Новости, 24.01.2023
В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов
Полицейские нашли и уничтожили тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой в Геническом районе Херсонской области, сообщили в МВД... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:44
2023-01-24T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Полицейские нашли и уничтожили тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой в Геническом районе Херсонской области, сообщили в МВД региона. Склад с боеприпасами находился у заброшенного фундамента здания в Геническом районе. В спрятанном арсенале хранилась мощная мина, предназначенная для уничтожения инженерных конструкций, 5 гранат, взрыватели к ним, свыше 750 патронов различного калибра, снаряженный магазин от автомата Калашникова и пистолет. "При проверке информации полицейские обнаружили, что подход к руинам заминирован. Обезвредив растяжку, полицейские обнаружили внутри территории заваленный сухой травой и ветками тайник. Найденные опасные предметы после осмотра уничтожены одним контролируемым взрывом, организованным взрывотехниками спецназа "Гром", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские получили информацию о схроне из оперативных источников.
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херсонская область , безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Россия, Украина
10:44 24.01.2023 (обновлено: 11:13 24.01.2023)
 
В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов

МВД: в Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой тайник с боеприпасами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Полицейские нашли и уничтожили тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой в Геническом районе Херсонской области, сообщили в МВД региона.
Склад с боеприпасами находился у заброшенного фундамента здания в Геническом районе. В спрятанном арсенале хранилась мощная мина, предназначенная для уничтожения инженерных конструкций, 5 гранат, взрыватели к ним, свыше 750 патронов различного калибра, снаряженный магазин от автомата Калашникова и пистолет.
"При проверке информации полицейские обнаружили, что подход к руинам заминирован. Обезвредив растяжку, полицейские обнаружили внутри территории заваленный сухой травой и ветками тайник. Найденные опасные предметы после осмотра уничтожены одним контролируемым взрывом, организованным взрывотехниками спецназа "Гром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские получили информацию о схроне из оперативных источников.
Оружие, форма ВСУ и боеприпасы: в Энергодаре обнаружили крупный схрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 10:08Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре обнаружили крупный схрон боеприпасов и оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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