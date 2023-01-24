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В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов

В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов - РИА Новости, 24.01.2023

В Херсонской области уничтожили заминированный растяжкой склад боеприпасов

Полицейские нашли и уничтожили тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой в Геническом районе Херсонской области, сообщили в МВД... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:44

2023-01-24T10:44

2023-01-24T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Полицейские нашли и уничтожили тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой в Геническом районе Херсонской области, сообщили в МВД региона. Склад с боеприпасами находился у заброшенного фундамента здания в Геническом районе. В спрятанном арсенале хранилась мощная мина, предназначенная для уничтожения инженерных конструкций, 5 гранат, взрыватели к ним, свыше 750 патронов различного калибра, снаряженный магазин от автомата Калашникова и пистолет. "При проверке информации полицейские обнаружили, что подход к руинам заминирован. Обезвредив растяжку, полицейские обнаружили внутри территории заваленный сухой травой и ветками тайник. Найденные опасные предметы после осмотра уничтожены одним контролируемым взрывом, организованным взрывотехниками спецназа "Гром", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские получили информацию о схроне из оперативных источников.

https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

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херсонская область , безопасность, россия, украина