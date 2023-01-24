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"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои - РИА Новости, 24.01.2023
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"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои
"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои - РИА Новости, 24.01.2023
"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои
В США разрастается скандал вокруг незаконного хранения секретных документов президентом Джо Байденом. Его дом обыскали. О том, как на это реагирует американское РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:00
2023-01-24T10:19
в мире
джо байден
дональд трамп
тим кейн (сенатор)
сша
уилмингтон
делавэр
фбр
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США разрастается скандал вокруг незаконного хранения секретных документов президентом Джо Байденом. Его дом обыскали. О том, как на это реагирует американское общество и что грозит главе государства, — в материале РИА Новости.Уже третий эпизодВ минувший уик-энд сотрудники департамента юстиции и ФБР провели в особняке Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, 13-часовой обыск. Это было согласовано с адвокатами президента. Сам он на выходные уехал в другую резиденцию.Изъяли как минимум шесть государственных документов с разными категориями секретности. В том числе полученные Байденом, когда он был сенатором (1973-2009 годы) и вице-президентом (2009-2017 годы), сообщил адвокат Боб Бауэр.Он не уточнил, что послужило непосредственным поводом для обыска. По его словам, представители Байдена сами настояли на "максимально оперативном продвижении процесса".Секретные бумаги находят у президента уже третий раз. Впервые — в ноябре 2022-го, в аналитическом центре в Вашингтоне. Белый дом признал: Байден пользовался этими помещениями для работы.В Уилмингтоне обыски до этого тоже были, но не в жилом доме, а в гараже, хозяйственных пристройках. И там обнаружили несколько конфиденциальных материалов.Республиканское давлениеСоглашение об осмотре особняка в Делавэре команда юристов Байдена заключила с Джоном Лаушем, федеральным прокурором, проводившим первоначальное расследование в минувшем году. Сменивший его Роберт Хур, который был постоянным специальным советником по этому делу, скоро вступит в должность и продолжит работу.Оба они — приближенные экс-президента Дональда Трампа, помогавшего им в карьере.Летом в его флоридском поместье тоже изъяли документы, которые он, по версии следствия, не имел права вывозить из Белого дома.Трамп назвал эту историю охотой на ведьм, организованной демократами. Байден попал в точно такую же ситуацию.Этим, конечно, воспользуются республиканцы. Они уже потребовали полную информацию о документах и их потенциальном влиянии на национальную безопасность.Член палаты представителей Джеймс Комер в письме руководителю аппарата Белого дома указал: Байден обязан отчитаться перед конгрессом."Тревожно, что секретные документы ненадлежащим образом хранились в его доме в течение как минимум шести лет (после ухода с поста вице-президента. — Прим. ред.). Это вызывает вопросы о том, кто мог ознакомиться с ними", — отметил конгрессмен.В микроблоге он добавил: "Белый дом заявил, что все секретные материалы возвращены. Министерство юстиции обнаружило еще. Американцам нужны ответы прямо сейчас".Комер — председатель комитета по надзору палаты представителей, где большинство у Республиканской партии. Он может инициировать дополнительные разбирательства. Но не только "слоны" давят на Байдена. Против него выступают и некоторые демократы."Ослы" усталиСенат (верхняя палата конгресса) — по-прежнему под контролем "ослов". Тем не менее сенаторы-демократы Джо Манчин и Тим Кейн выступили за расследование "неподобающего обращения" Байдена с документами государственной важности.Как они заявили FoxNews, нужна тщательная проверка. "Назначение специального прокурора для этого дела — правильный шаг", — подчеркнул Кейн.Осенью, незадолго до промежуточных выборов в конгресс, многие демократы не хотели видеть главу государства на агитационных митингах. Его неуклонно падающие рейтинги бросают тень на всю партию.После поражения республиканцев в сенате Байден, казалось, вернул доверие однопартийцев. Однако соцопросы свидетельствуют: более половины американцев не одобряют его работу в Белом доме. Он становится токсичным для "ослов".Повлияло и то, что Байдена обвинили в том же, в чем полгода назад — Трампа. Сторонники президента оправдываются: раз он сейчас глава государства, значит, и ситуация с документами не столь опасна.Общество реагируетПо опросу ABC News/Ipsos, действия Байдена с государственными материалами не одобряют 64% респондентов, Трампа — 77%.В Белом доме упорно настаивают на том, что эти два скандала нельзя сравнивать.Трамп, фактически не отрицая неправомерности вывоза документов, умело выставил себя жертвой действующей власти. Байден же, декларируя готовность к открытому расследованию, твердил, что у него ничего не найдут. И теперь отреагировал крайне невнятно: "Меня проинформировали. Очень удивлен, что там были какие-то правительственные записи".Недавнее исследование Yahoo News/YouGov показало: около двух третей американцев выступают за полномасштабные следственные действия против Байдена. Только 16 процентов (27 — среди демократов) категорически против.Добро пожаловать в клубВ новейшей истории США сложилась своеобразная тенденция. Со времен Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Ричарда Никсона в 1974-м, лишь один американский лидер обошелся без связанного с ним или его приближенными специального расследования — Барак Обама.Все остальные так или иначе имели дело с прокурорами. Джеральда Форда подозревали в отмывании денег, у Джимми Картера возникли неприятности из-за неподобающего поведения помощников. Рональд Рейган и его сотрудники продавали ракеты в Иран и на вырученные средства незаконно финансировали повстанцев в Никарагуа. Эхо этого скандала преследовало Джорджа Буша — старшего. Администрацию Билла Клинтона обвиняли в сделках с "откатами", Буша-младшего пытались привлечь к ответственности за вторжение в Ирак, а Трампа — за связи с Россией.Конечно, импичмент Байдену не грозит. Но выдвижение на второй срок станет более проблематичным. У демократов же пока реальной альтернативы нет. И это усиливает республиканцев, многие из которых, как и прежде, ставят на "жертву режима" — Трампа.
https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html
https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, тим кейн (сенатор), сша, уилмингтон, делавэр, фбр
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Тим Кейн (сенатор), США, Уилмингтон, Делавэр, ФБР
08:00 24.01.2023 (обновлено: 10:19 24.01.2023)
 

"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США разрастается скандал вокруг незаконного хранения секретных документов президентом Джо Байденом. Его дом обыскали. О том, как на это реагирует американское общество и что грозит главе государства, — в материале РИА Новости.

Уже третий эпизод

В минувший уик-энд сотрудники департамента юстиции и ФБР провели в особняке Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, 13-часовой обыск. Это было согласовано с адвокатами президента. Сам он на выходные уехал в другую резиденцию.
© AP Photo / Carolyn KasterАвтомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
Изъяли как минимум шесть государственных документов с разными категориями секретности. В том числе полученные Байденом, когда он был сенатором (1973-2009 годы) и вице-президентом (2009-2017 годы), сообщил адвокат Боб Бауэр.
Он не уточнил, что послужило непосредственным поводом для обыска. По его словам, представители Байдена сами настояли на "максимально оперативном продвижении процесса".
Секретные бумаги находят у президента уже третий раз. Впервые — в ноябре 2022-го, в аналитическом центре в Вашингтоне. Белый дом признал: Байден пользовался этими помещениями для работы.
В Уилмингтоне обыски до этого тоже были, но не в жилом доме, а в гараже, хозяйственных пристройках. И там обнаружили несколько конфиденциальных материалов.

Республиканское давление

Соглашение об осмотре особняка в Делавэре команда юристов Байдена заключила с Джоном Лаушем, федеральным прокурором, проводившим первоначальное расследование в минувшем году. Сменивший его Роберт Хур, который был постоянным специальным советником по этому делу, скоро вступит в должность и продолжит работу.
Оба они — приближенные экс-президента Дональда Трампа, помогавшего им в карьере.
Летом в его флоридском поместье тоже изъяли документы, которые он, по версии следствия, не имел права вывозить из Белого дома.
Сотрудник полиции проезжает мимо сторонников экс-президента США Дональда Трампа возле его поместья во Флориде - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа 2022, 08:00
"Темные времена для нации". В США разразился новый политический кризис
Трамп назвал эту историю охотой на ведьм, организованной демократами. Байден попал в точно такую же ситуацию.
Этим, конечно, воспользуются республиканцы. Они уже потребовали полную информацию о документах и их потенциальном влиянии на национальную безопасность.
Член палаты представителей Джеймс Комер в письме руководителю аппарата Белого дома указал: Байден обязан отчитаться перед конгрессом.
"Тревожно, что секретные документы ненадлежащим образом хранились в его доме в течение как минимум шести лет (после ухода с поста вице-президента. — Прим. ред.). Это вызывает вопросы о том, кто мог ознакомиться с ними", — отметил конгрессмен.
В микроблоге он добавил: "Белый дом заявил, что все секретные материалы возвращены. Министерство юстиции обнаружило еще. Американцам нужны ответы прямо сейчас".
Комер — председатель комитета по надзору палаты представителей, где большинство у Республиканской партии. Он может инициировать дополнительные разбирательства. Но не только "слоны" давят на Байдена. Против него выступают и некоторые демократы.

"Ослы" устали

Сенат (верхняя палата конгресса) — по-прежнему под контролем "ослов". Тем не менее сенаторы-демократы Джо Манчин и Тим Кейн выступили за расследование "неподобающего обращения" Байдена с документами государственной важности.
© AP Photo / Julio Cortez)Тим Кейн
Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Кейн во время дебатов. 4 октября 2016 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Julio Cortez)
Тим Кейн
Как они заявили FoxNews, нужна тщательная проверка. "Назначение специального прокурора для этого дела — правильный шаг", — подчеркнул Кейн.
Осенью, незадолго до промежуточных выборов в конгресс, многие демократы не хотели видеть главу государства на агитационных митингах. Его неуклонно падающие рейтинги бросают тень на всю партию.
После поражения республиканцев в сенате Байден, казалось, вернул доверие однопартийцев. Однако соцопросы свидетельствуют: более половины американцев не одобряют его работу в Белом доме. Он становится токсичным для "ослов".
Повлияло и то, что Байдена обвинили в том же, в чем полгода назад — Трампа. Сторонники президента оправдываются: раз он сейчас глава государства, значит, и ситуация с документами не столь опасна.

Общество реагирует

По опросу ABC News/Ipsos, действия Байдена с государственными материалами не одобряют 64% респондентов, Трампа — 77%.
Президент США Джо Байден во время выступления в президентской библиотеке имени Кеннеди в Бостоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Спасибо, что живой. Что Байден сделал с США за полсрока
В Белом доме упорно настаивают на том, что эти два скандала нельзя сравнивать.
Трамп, фактически не отрицая неправомерности вывоза документов, умело выставил себя жертвой действующей власти. Байден же, декларируя готовность к открытому расследованию, твердил, что у него ничего не найдут. И теперь отреагировал крайне невнятно: "Меня проинформировали. Очень удивлен, что там были какие-то правительственные записи".
Недавнее исследование Yahoo News/YouGov показало: около двух третей американцев выступают за полномасштабные следственные действия против Байдена. Только 16 процентов (27 — среди демократов) категорически против.

Добро пожаловать в клуб

В новейшей истории США сложилась своеобразная тенденция. Со времен Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Ричарда Никсона в 1974-м, лишь один американский лидер обошелся без связанного с ним или его приближенными специального расследования — Барак Обама.
37-ой президент США Ричард Никсон - РИА Новости, 1920, 30.07.2011
30 июля 2011, 03:08
Суд в США постановил рассекретить показания Никсона по "Уотергейту"Соответствующее постановление федеральный суд вынес в пятницу по запросу историка Стенли Катлера (Stanley Kutler), автора нескольких книг о "Уотергейте" и Никсоне. Однако, показания экс-президента не будут опубликованы сразу же, так как у нынешних властей есть возможность подать апелляцию на это решение, отмечается в сообщении.
Все остальные так или иначе имели дело с прокурорами. Джеральда Форда подозревали в отмывании денег, у Джимми Картера возникли неприятности из-за неподобающего поведения помощников. Рональд Рейган и его сотрудники продавали ракеты в Иран и на вырученные средства незаконно финансировали повстанцев в Никарагуа. Эхо этого скандала преследовало Джорджа Буша — старшего. Администрацию Билла Клинтона обвиняли в сделках с "откатами", Буша-младшего пытались привлечь к ответственности за вторжение в Ирак, а Трампа — за связи с Россией.
Конечно, импичмент Байдену не грозит. Но выдвижение на второй срок станет более проблематичным. У демократов же пока реальной альтернативы нет. И это усиливает республиканцев, многие из которых, как и прежде, ставят на "жертву режима" — Трампа.
 
В миреДжо БайденДональд ТрампТим Кейн (сенатор)СШАУилмингтонДелавэрФБР
 
 
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