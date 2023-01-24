https://ria.ru/20230124/skandal-1846820507.html

"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои

"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои - РИА Новости, 24.01.2023

"Ответ нужен сейчас": от Байдена отказываются свои

В США разрастается скандал вокруг незаконного хранения секретных документов президентом Джо Байденом. Его дом обыскали. О том, как на это реагирует американское РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:00

2023-01-24T08:00

2023-01-24T10:19

в мире

джо байден

дональд трамп

тим кейн (сенатор)

сша

уилмингтон

делавэр

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239769_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c60a20083a83aa5bfd9dc64e2fb411d8.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США разрастается скандал вокруг незаконного хранения секретных документов президентом Джо Байденом. Его дом обыскали. О том, как на это реагирует американское общество и что грозит главе государства, — в материале РИА Новости.Уже третий эпизодВ минувший уик-энд сотрудники департамента юстиции и ФБР провели в особняке Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, 13-часовой обыск. Это было согласовано с адвокатами президента. Сам он на выходные уехал в другую резиденцию.Изъяли как минимум шесть государственных документов с разными категориями секретности. В том числе полученные Байденом, когда он был сенатором (1973-2009 годы) и вице-президентом (2009-2017 годы), сообщил адвокат Боб Бауэр.Он не уточнил, что послужило непосредственным поводом для обыска. По его словам, представители Байдена сами настояли на "максимально оперативном продвижении процесса".Секретные бумаги находят у президента уже третий раз. Впервые — в ноябре 2022-го, в аналитическом центре в Вашингтоне. Белый дом признал: Байден пользовался этими помещениями для работы.В Уилмингтоне обыски до этого тоже были, но не в жилом доме, а в гараже, хозяйственных пристройках. И там обнаружили несколько конфиденциальных материалов.Республиканское давлениеСоглашение об осмотре особняка в Делавэре команда юристов Байдена заключила с Джоном Лаушем, федеральным прокурором, проводившим первоначальное расследование в минувшем году. Сменивший его Роберт Хур, который был постоянным специальным советником по этому делу, скоро вступит в должность и продолжит работу.Оба они — приближенные экс-президента Дональда Трампа, помогавшего им в карьере.Летом в его флоридском поместье тоже изъяли документы, которые он, по версии следствия, не имел права вывозить из Белого дома.Трамп назвал эту историю охотой на ведьм, организованной демократами. Байден попал в точно такую же ситуацию.Этим, конечно, воспользуются республиканцы. Они уже потребовали полную информацию о документах и их потенциальном влиянии на национальную безопасность.Член палаты представителей Джеймс Комер в письме руководителю аппарата Белого дома указал: Байден обязан отчитаться перед конгрессом."Тревожно, что секретные документы ненадлежащим образом хранились в его доме в течение как минимум шести лет (после ухода с поста вице-президента. — Прим. ред.). Это вызывает вопросы о том, кто мог ознакомиться с ними", — отметил конгрессмен.В микроблоге он добавил: "Белый дом заявил, что все секретные материалы возвращены. Министерство юстиции обнаружило еще. Американцам нужны ответы прямо сейчас".Комер — председатель комитета по надзору палаты представителей, где большинство у Республиканской партии. Он может инициировать дополнительные разбирательства. Но не только "слоны" давят на Байдена. Против него выступают и некоторые демократы."Ослы" усталиСенат (верхняя палата конгресса) — по-прежнему под контролем "ослов". Тем не менее сенаторы-демократы Джо Манчин и Тим Кейн выступили за расследование "неподобающего обращения" Байдена с документами государственной важности.Как они заявили FoxNews, нужна тщательная проверка. "Назначение специального прокурора для этого дела — правильный шаг", — подчеркнул Кейн.Осенью, незадолго до промежуточных выборов в конгресс, многие демократы не хотели видеть главу государства на агитационных митингах. Его неуклонно падающие рейтинги бросают тень на всю партию.После поражения республиканцев в сенате Байден, казалось, вернул доверие однопартийцев. Однако соцопросы свидетельствуют: более половины американцев не одобряют его работу в Белом доме. Он становится токсичным для "ослов".Повлияло и то, что Байдена обвинили в том же, в чем полгода назад — Трампа. Сторонники президента оправдываются: раз он сейчас глава государства, значит, и ситуация с документами не столь опасна.Общество реагируетПо опросу ABC News/Ipsos, действия Байдена с государственными материалами не одобряют 64% респондентов, Трампа — 77%.В Белом доме упорно настаивают на том, что эти два скандала нельзя сравнивать.Трамп, фактически не отрицая неправомерности вывоза документов, умело выставил себя жертвой действующей власти. Байден же, декларируя готовность к открытому расследованию, твердил, что у него ничего не найдут. И теперь отреагировал крайне невнятно: "Меня проинформировали. Очень удивлен, что там были какие-то правительственные записи".Недавнее исследование Yahoo News/YouGov показало: около двух третей американцев выступают за полномасштабные следственные действия против Байдена. Только 16 процентов (27 — среди демократов) категорически против.Добро пожаловать в клубВ новейшей истории США сложилась своеобразная тенденция. Со времен Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой президента Ричарда Никсона в 1974-м, лишь один американский лидер обошелся без связанного с ним или его приближенными специального расследования — Барак Обама.Все остальные так или иначе имели дело с прокурорами. Джеральда Форда подозревали в отмывании денег, у Джимми Картера возникли неприятности из-за неподобающего поведения помощников. Рональд Рейган и его сотрудники продавали ракеты в Иран и на вырученные средства незаконно финансировали повстанцев в Никарагуа. Эхо этого скандала преследовало Джорджа Буша — старшего. Администрацию Билла Клинтона обвиняли в сделках с "откатами", Буша-младшего пытались привлечь к ответственности за вторжение в Ирак, а Трампа — за связи с Россией.Конечно, импичмент Байдену не грозит. Но выдвижение на второй срок станет более проблематичным. У демократов же пока реальной альтернативы нет. И это усиливает республиканцев, многие из которых, как и прежде, ставят на "жертву режима" — Трампа.

https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

https://ria.ru/20230120/ssha-1845911141.html

https://ria.ru/20110730/409331605.html

сша

уилмингтон

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, дональд трамп, тим кейн (сенатор), сша, уилмингтон, делавэр, фбр