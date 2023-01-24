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В России не зарегистрированы опасные сиропы от кашля, заявили в Минздраве - РИА Новости, 24.01.2023
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В России не зарегистрированы опасные сиропы от кашля, заявили в Минздраве
В России не зарегистрированы опасные сиропы от кашля, заявили в Минздраве - РИА Новости, 24.01.2023
В России не зарегистрированы опасные сиропы от кашля, заявили в Минздраве
Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals, которые могли стать причиной смерти почти 300 детей в мире, не... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:51
2023-01-24T13:11
общество
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals, которые могли стать причиной смерти почти 300 детей в мире, не зарегистрированы в России и не поступали в продажу, ситуация не представляет опасности для россиян, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля, там обнаружен диэтиленгликоль (DEG) и этиленгликоль (EG). В начале января сообщалось, что в Узбекистане после приема препарата индийской компании Marion Biotech скончались 20 детей. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль. "Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals не имеют государственной регистрации в России и не поступали в продажу в нашей стране, ситуация не представляет опасности для российских потребителей", - сказал Кузнецов. Он уточнил, что Минздрав и Росздравнадзор постоянно контролируют качество и безопасность препаратов, представленных на российском рынке.
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общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
12:51 24.01.2023 (обновлено: 13:11 24.01.2023)
 
В России не зарегистрированы опасные сиропы от кашля, заявили в Минздраве

Минздрав: сиропы от кашля, которые могут быть опасны, в России не зарегистрированы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛюди закупают в аптеке лекарства
Люди закупают в аптеке лекарства - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди закупают в аптеке лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals, которые могли стать причиной смерти почти 300 детей в мире, не зарегистрированы в России и не поступали в продажу, ситуация не представляет опасности для россиян, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что почти 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля, там обнаружен диэтиленгликоль (DEG) и этиленгликоль (EG). В начале января сообщалось, что в Узбекистане после приема препарата индийской компании Marion Biotech скончались 20 детей. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль.
"Препараты, в том числе сиропы от кашля, производителей Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals не имеют государственной регистрации в России и не поступали в продажу в нашей стране, ситуация не представляет опасности для российских потребителей", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что Минздрав и Росздравнадзор постоянно контролируют качество и безопасность препаратов, представленных на российском рынке.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлексей КузнецовФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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