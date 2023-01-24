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На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию - РИА Новости, 24.01.2023
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На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию - РИА Новости, 24.01.2023
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме "Джейрах" в Сирии, ее взаимодействие с ВВС САР позволяет прикрывать госграницу на севере... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T00:11
2023-01-24T00:16
безопасность
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
махмуд аббас
андрей сердюков
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме "Джейрах" в Сирии, ее взаимодействие с ВВС САР позволяет прикрывать госграницу на севере страны, сообщило Минобороны России. "Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром "Джейрах" в северной части Сирийской Арабской Республики. Это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии", — заявили в ведомстве. На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО. В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.
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безопасность, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, махмуд аббас, андрей сердюков
Безопасность, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Махмуд Аббас, Андрей Сердюков
00:11 24.01.2023 (обновлено: 00:16 24.01.2023)
 
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию

МО: на восстановленном аэродроме на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе в Сирии
Истребитель Су-30СМ на авиабазе в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребитель Су-30СМ на авиабазе в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме "Джейрах" в Сирии, ее взаимодействие с ВВС САР позволяет прикрывать госграницу на севере страны, сообщило Минобороны России.
"Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром "Джейрах" в северной части Сирийской Арабской Республики. Это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии", — заявили в ведомстве.
На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.

"Совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме "Джейрах" позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики", — добавили в Минобороны.

В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.
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