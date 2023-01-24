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На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко, пишут СМИ
На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко, пишут СМИ
Украинское агентство УНИАН сообщило об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко после скандала с отпуском в Испании. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:29
2023-01-24T03:29
2023-01-24T03:29
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинское агентство УНИАН сообщило об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко после скандала с отпуском в Испании. Агентство отмечает, что Симоненко в понедельник попросили написать заявление об отставке. Позднее агентство заявило, что об увольнении Симоненко сообщил и депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Ранее украинские СМИ сообщали, что Симоненко, несмотря на призыв Владимира Зеленского, выехал с Украины на автомобиле, принадлежащем компании супруги украинского предпринимателя Григория Козловского в Испанию на 10 дней. Зеленский в обращении вечером в понедельник сообщил о ряде "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые будут объявлены в понедельник и вторник. Он отметил, что кадровые перестановки ожидаются в министерствах, других структурах центральной власти и в регионах, а также в правоохранительных органах. Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. По информации издания "РБК-Украина", он может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html
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На Украине уволили замгенпрокурора Симоненко, пишут СМИ
"УНИАН": замгенпрокурора Украины Симоненко уволили после скандала с отпуском в Испании