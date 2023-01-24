https://ria.ru/20230124/shtraf-1847152000.html

На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании

На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании - РИА Новости, 24.01.2023

На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании

Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:32

2023-01-24T17:32

2023-01-24T17:32

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом уточняется, что вопрос о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", и "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет рассмотрен на следующем заседании комиссии. Ранее сообщалось, что по указанной причине были оштрафованы АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго". На них наложены санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен (около 2,3 тысяч долларов).

https://ria.ru/20221224/elektrostantsiya-1841066285.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, дтэк