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На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании - РИА Новости, 24.01.2023
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На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании
На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании
Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:32
2023-01-24T17:32
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом уточняется, что вопрос о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", и "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет рассмотрен на следующем заседании комиссии. Ранее сообщалось, что по указанной причине были оштрафованы АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго". На них наложены санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен (около 2,3 тысяч долларов).
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в мире, украина, дтэк
В мире, Украина, ДТЭК
17:32 24.01.2023
 
На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании

ДТЭК "Киевские электросети" и "Одесские электросети" оштрафовали за несоблюдение графиков

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" оштрафовали за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии, - говорится в сообщении комиссии на сайте.
При этом уточняется, что вопрос о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", и "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет рассмотрен на следующем заседании комиссии.
Ранее сообщалось, что по указанной причине были оштрафованы АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго". На них наложены санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен (около 2,3 тысяч долларов).
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