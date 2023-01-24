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На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании
На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании - РИА Новости, 24.01.2023
На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании
Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:32
2023-01-24T17:32
2023-01-24T17:32
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). При этом уточняется, что вопрос о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", и "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет рассмотрен на следующем заседании комиссии. Ранее сообщалось, что по указанной причине были оштрафованы АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго". На них наложены санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен (около 2,3 тысяч долларов).
https://ria.ru/20221224/elektrostantsiya-1841066285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дтэк
На Украине оштрафовали две областные энергораспределительные компании
ДТЭК "Киевские электросети" и "Одесские электросети" оштрафовали за несоблюдение графиков
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Две областные энергораспределительные компании оштрафовали на Украине из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии, сообщила во вторник Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" оштрафовали за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии, - говорится в сообщении комиссии на сайте.
При этом уточняется, что вопрос о штрафах для "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", и "ДТЭК Киевские региональные электросети" будет рассмотрен на следующем заседании комиссии.
Ранее сообщалось, что по указанной причине были оштрафованы АО "Винницаоблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго" и ЧАО "Волыньоблэнерго". На них наложены санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен (около 2,3 тысяч долларов).