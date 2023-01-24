https://ria.ru/20230124/shtraf-1847104431.html
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за инструкции создания боеприпасов
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за инструкции создания боеприпасов - РИА Новости, 24.01.2023
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за инструкции создания боеприпасов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:35
2023-01-24T15:35
2023-01-24T15:35
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию. Документ был внесен в Госдуму лидерами всех думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Поправки предлагаются в статью 13.15 КоАП РФ. Штрафы за распространение в СМИ и интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию составят от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан, от 40 до 80 тысяч - для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, от 800 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц. Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дума в декабре приняла сопутствующий закон о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, и отнесении такой информации к запрещенной для распространения.
https://ria.ru/20230124/deputat-1847051234.html
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общество, технологии, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за инструкции создания боеприпасов
ГД приняла в I чтении проект о штрафах за публикацию инструкций изготовления боеприпасов