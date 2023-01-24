https://ria.ru/20230124/shkola-1847059629.html
В школе в Бурятии, где издевались над ребенком-инвалидом, провели проверку
В школе в Бурятии, где издевались над ребенком-инвалидом, провели проверку - РИА Новости, 24.01.2023
В школе в Бурятии, где издевались над ребенком-инвалидом, провели проверку
В Хонхолойской школе Бурятии, где три подростка издевались над девочкой-инвалидом, проведена служебная проверка, к трем сотрудникам применены меры... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:32
2023-01-24T13:32
2023-01-24T13:32
республика бурятия
мухоршибирский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 24 янв - РИА Новости. В Хонхолойской школе Бурятии, где три подростка издевались над девочкой-инвалидом, проведена служебная проверка, к трем сотрудникам применены меры дисциплинарного взыскания, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. Ранее в одном из местных пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором три подростка бьют и замахиваются на девочку, рядом с ними находятся другие школьники. В комментарии к публикации говорится, что "все это видят, и никто не заступился", а "охранник видел по камере и никаких мер не принял". Отмечалось, что девочка - инвалид по зрению с рождения, поэтому любые физические нагрузки на глаза противопоказаны. По словам детского омбудсмена, в Мухоршибирском районе прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием самой Ганькиной, начальника районного управления образования, директора школы, психолога, педиатра, социального работников, сотрудников прокуратуры, СК и полиции. "На сегодня школой завершена служебная проверка, к трем должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания. По результатам заседания несовершеннолетние поставлены на учет, с ними будет проводиться работа, основная цель которой профилактика повторных правонарушений", - написала Ганькина на своей странице в "ВКонтакте". Омбудсмен провела беседы с подростками и их родителями, обратила внимание на необходимость организации досуга подростков, вступления их в ряды волонтеров для помощи пожилым и детям. "На сегодня в школе нет штатного психолога, поэтому по ситуации будет продолжать работать группа психологов из республиканского центра образования. Школьная служба медиации, совет старшеклассников уже подключены к вопросу профилактики травли", - отметила Ганькина. По решению комиссии до конца учебного года в школах района пройдут классные часы, родительские собрания на тему профилактики правонарушений и буллинга среди подростков. Так как индивидуальная профилактическая работа с ребятами продолжится как минимум еще шесть месяцев, детский омбудсмен оставила ситуацию на личном контроле.
https://ria.ru/20230116/shkola-1845329958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, мухоршибирский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В школе в Бурятии, где издевались над ребенком-инвалидом, провели проверку
В Бурятии привлекли к ответственности сотрудников школы, где издевались над ребенком
УЛАН-УДЭ, 24 янв - РИА Новости. В Хонхолойской школе Бурятии, где три подростка издевались над девочкой-инвалидом, проведена служебная проверка, к трем сотрудникам применены меры дисциплинарного взыскания, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.
Ранее в одном из местных пабликов в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором три подростка бьют и замахиваются на девочку, рядом с ними находятся другие школьники. В комментарии к публикации говорится, что "все это видят, и никто не заступился", а "охранник видел по камере и никаких мер не принял". Отмечалось, что девочка - инвалид по зрению с рождения, поэтому любые физические нагрузки на глаза противопоказаны.
По словам детского омбудсмена, в Мухоршибирском районе
прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием самой Ганькиной, начальника районного управления образования, директора школы, психолога, педиатра, социального работников, сотрудников прокуратуры, СК
и полиции.
"На сегодня школой завершена служебная проверка, к трем должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания. По результатам заседания несовершеннолетние поставлены на учет, с ними будет проводиться работа, основная цель которой профилактика повторных правонарушений", - написала Ганькина на своей странице в "ВКонтакте".
Омбудсмен провела беседы с подростками и их родителями, обратила внимание на необходимость организации досуга подростков, вступления их в ряды волонтеров для помощи пожилым и детям.
"На сегодня в школе нет штатного психолога, поэтому по ситуации будет продолжать работать группа психологов из республиканского центра образования. Школьная служба медиации, совет старшеклассников уже подключены к вопросу профилактики травли", - отметила Ганькина.
По решению комиссии до конца учебного года в школах района пройдут классные часы, родительские собрания на тему профилактики правонарушений и буллинга среди подростков.
Так как индивидуальная профилактическая работа с ребятами продолжится как минимум еще шесть месяцев, детский омбудсмен оставила ситуацию на личном контроле.