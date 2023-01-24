https://ria.ru/20230124/samozapret-1846964870.html
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты - РИА Новости, 24.01.2023
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты
В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:02
2023-01-24T06:02
2023-01-24T11:55
экономика
ипотека
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ."Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — сообщили агентству. Регулятор предложил ввести этот механизм в прошлом году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет. С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать. Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.
https://ria.ru/20221231/avtokredit-1842596432.html
https://ria.ru/20230119/banki-1846066800.html
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экономика, ипотека, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
06:02 24.01.2023 (обновлено: 11:55 24.01.2023)
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты
ЦБ: проект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — сообщили агентству.
Регулятор предложил ввести этот механизм в прошлом году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет.
С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать.
"Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй", — пояснил собеседник агентства.
Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.