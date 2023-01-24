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В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты - РИА Новости, 24.01.2023
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В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты - РИА Новости, 24.01.2023
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты
В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:02
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экономика
ипотека
россия
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ."Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — сообщили агентству. Регулятор предложил ввести этот механизм в прошлом году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет. С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать. Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.
https://ria.ru/20221231/avtokredit-1842596432.html
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экономика, ипотека, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
06:02 24.01.2023 (обновлено: 11:55 24.01.2023)
 
В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты

ЦБ: проект о самозапрете на получение кредитов готовят к внесению в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — сообщили агентству.
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Регулятор предложил ввести этот механизм в прошлом году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет.
С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать.
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"Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй", — пояснил собеседник агентства.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.
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ЭкономикаИпотекаРоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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