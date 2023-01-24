https://ria.ru/20230124/samozapret-1846964870.html

В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты

В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты - РИА Новости, 24.01.2023

В России готовят закон, позволяющий запретить себе брать кредиты

В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:02

2023-01-24T06:02

2023-01-24T11:55

экономика

ипотека

россия

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России разработали закон, дающий гражданам возможность запрещать себе брать кредиты, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ."Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу", — сообщили агентству. Регулятор предложил ввести этот механизм в прошлом году. Предполагается, что он должен действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только того банка, где у человека есть счет. С таким механизмом кредитные организации "концептуально согласны", подтвердил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он рассказал, как это будет работать. Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.

https://ria.ru/20221231/avtokredit-1842596432.html

https://ria.ru/20230119/banki-1846066800.html

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экономика, ипотека, россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)