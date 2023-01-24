Рейтинг@Mail.ru
Россия продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти на семь лет - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/sakhalin-2-1847192143.html
Россия продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти на семь лет
Россия продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти на семь лет - РИА Новости, 24.01.2023
Россия продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти на семь лет
Правительство РФ распорядилось продлить право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти еще на семь лет, до 2030 года, следует из распоряжения,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:29
2023-01-24T21:32
экономика
россия
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
южно-сахалинск
сахалин-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799875725_775:986:2662:2047_1920x0_80_0_0_fdf0aaebddbac35b760d9a6380f17550.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось продлить право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти еще на семь лет, до 2030 года, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Минэнерго России привести положения договора с публичным акционерным обществом "Газпром" об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в счёт регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции", - говорится в документе."Цифры "2023" заменить цифрами "2030", - также говорится в распоряжении.Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платёж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству.Предполагаюсь, что "Газпром" будет получать и реализовывать газ с проекта с 2011 года по 2014 год, затем правительство продлило срок до конца 2017 года, а после - до 2024 года.Распоряжение устанавливает предельный объём поставок до 1,5 миллиарда кубометров в 2015 году, 1,3 миллиарда кубометров в 2016 году, 1,2 миллиарда кубометров в 2017-2023 годах ежегодно и 1 миллиарда кубометров в 2024–2030 годах ежегодно с учётом возможности увеличения поставок в счёт накопленного на 31 декабря 2016 год баланса газа по обязательствам оператора проекта "Сахалин-2" перед Россией."Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Правительство РФ 3 августа прошлого постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.
https://ria.ru/20230117/sakhalin-2-1845421911.html
https://ria.ru/20221230/sakhalin-2-1842526229.html
россия
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799875725_757:568:2729:2047_1920x0_80_0_0_3b2814d6b81cedf320f3b39e7f2222b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, южно-сахалинск, сахалин-2
Экономика, Россия, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть, Южно-Сахалинск, Сахалин-2
20:29 24.01.2023 (обновлено: 21:32 24.01.2023)
 
Россия продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти на семь лет

Россия продлила право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти до 2030 года

© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось продлить право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти еще на семь лет, до 2030 года, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Минэнерго России привести положения договора с публичным акционерным обществом "Газпром" об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в счёт регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции", - говорится в документе.
Танкер-газовоз Гранд Анива для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:36
Японская компания заключила контракт по СПГ с новым оператором "Сахалина-2"
"Цифры "2023" заменить цифрами "2030", - также говорится в распоряжении.
Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платёж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству.
Предполагаюсь, что "Газпром" будет получать и реализовывать газ с проекта с 2011 года по 2014 год, затем правительство продлило срок до конца 2017 года, а после - до 2024 года.
Распоряжение устанавливает предельный объём поставок до 1,5 миллиарда кубометров в 2015 году, 1,3 миллиарда кубометров в 2016 году, 1,2 миллиарда кубометров в 2017-2023 годах ежегодно и 1 миллиарда кубометров в 2024–2030 годах ежегодно с учётом возможности увеличения поставок в счёт накопленного на 31 декабря 2016 год баланса газа по обязательствам оператора проекта "Сахалин-2" перед Россией.
"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Правительство РФ 3 августа прошлого постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.
Завод по производству сжиженного природного газа, возведенный компанией Сахалин Энерджи на юге Сахалина - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 17:33
Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"
 
ЭкономикаРоссияГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Цены на нефтьЮжно-СахалинскСахалин-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала