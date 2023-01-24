20:29 24.01.2023 (обновлено: 21:32 24.01.2023)
Россия продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти на семь лет
Россия продлила право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти до 2030 года
© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство РФ распорядилось продлить право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти еще на семь лет, до 2030 года, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Минэнерго России привести положения договора с публичным акционерным обществом "Газпром" об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в счёт регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции", - говорится в документе.
"Цифры "2023" заменить цифрами "2030", - также говорится в распоряжении.
Оператор проекта "Сахалин-2" (контролирующий акционер "Газпром") перечисляет роялти (платёж за добычу) за газ в натуральной форме. Газ от лица России получает "Газпром" и реализовывает его потребителям Дальневосточного федерального округа, а вырученные деньги за вычетом транспортных расходов перечисляет государству.
Предполагаюсь, что "Газпром" будет получать и реализовывать газ с проекта с 2011 года по 2014 год, затем правительство продлило срок до конца 2017 года, а после - до 2024 года.
Распоряжение устанавливает предельный объём поставок до 1,5 миллиарда кубометров в 2015 году, 1,3 миллиарда кубометров в 2016 году, 1,2 миллиарда кубометров в 2017-2023 годах ежегодно и 1 миллиарда кубометров в 2024–2030 годах ежегодно с учётом возможности увеличения поставок в счёт накопленного на 31 декабря 2016 год баланса газа по обязательствам оператора проекта "Сахалин-2" перед Россией.
"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа – Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Правительство РФ 3 августа прошлого постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.
30 декабря 2022, 17:33Путин отменил срок продажи доли Shell в проекте "Сахалин-2"