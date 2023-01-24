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Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 24.01.2023
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Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 24.01.2023
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T05:17
2023-01-24T05:17
происшествия
россия
сахалин
ванино
хабаровский край
сахалинское морское пароходство
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. По информации синоптиков, Сахалин во вторник оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова снегопады.
https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html
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происшествия, россия, сахалин, ванино, хабаровский край, сахалинское морское пароходство
Происшествия, Россия, Сахалин, Ванино, Хабаровский край, Сахалинское морское пароходство
05:17 24.01.2023
 
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма

Паромное сообщение Сахалина с материком со вторника приостановит работу из-за шторма

© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиПобережье Сахалина
Побережье Сахалина - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Побережье Сахалина. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.
"Паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-10" находятся в порту Ванино Хабаровского края, на подходе "Сахалин-8". Как только дизель-электроход зайдет в порт, прекратится работа морской переправы из-за шторма в море", - рассказал сотрудник паромного отдела пароходства, отметив, что возобновление морского сообщения Сахалина с материком планируется в четверг.
По информации синоптиков, Сахалин во вторник оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова снегопады.
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ПроисшествияРоссияСахалинВаниноХабаровский крайСахалинское морское пароходство
 
 
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