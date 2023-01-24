https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846964005.html

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 24.01.2023

Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма

Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T05:17

2023-01-24T05:17

2023-01-24T05:17

происшествия

россия

сахалин

ванино

хабаровский край

сахалинское морское пароходство

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. По информации синоптиков, Сахалин во вторник оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова снегопады.

https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html

россия

сахалин

ванино

хабаровский край

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происшествия, россия, сахалин, ванино, хабаровский край, сахалинское морское пароходство