https://ria.ru/20230124/sakhalin-1846964005.html
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма - РИА Новости, 24.01.2023
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T05:17
2023-01-24T05:17
2023-01-24T05:17
происшествия
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сахалин
ванино
хабаровский край
сахалинское морское пароходство
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. По информации синоптиков, Сахалин во вторник оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова снегопады.
https://ria.ru/20230124/avarii-1846960173.html
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происшествия, россия, сахалин, ванино, хабаровский край, сахалинское морское пароходство
Происшествия, Россия, Сахалин, Ванино, Хабаровский край, Сахалинское морское пароходство
Морское сообщение Сахалина с материком закрыли из-за шторма
Паромное сообщение Сахалина с материком со вторника приостановит работу из-за шторма