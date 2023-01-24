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Российский робот начал преподавать детям в Индии - РИА Новости, 24.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230124/robot-1847079528.html
Российский робот начал преподавать детям в Индии
Российский робот начал преподавать детям в Индии - РИА Новости, 24.01.2023
Российский робот начал преподавать детям в Индии
Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии, он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщила компания "Промобот". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:46
2023-01-24T14:46
наука
технологии
нью-дели
сша
индия
promobot
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии, он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщила компания "Промобот". "Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе "Heritage", города Нью-Дели в Индии. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью промобота индийские школьники смогут на практике обучиться программированию, электронике и мехатронике, научаться создавать и программировать роботов. "Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, его слова приводятся в сообщении. Для компании "Промобот" это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями из Индии, уточняется в сообщении. Ранее российский робот уже начал работу в группе частных школ "Махариши Видья Мандир" в другом индийском городе Ченнаи. Promobot V.4 - это сервисный робот, который предназначен для работы в многолюдных точках. Робот может быть задействован на разных позициях : выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.
https://ria.ru/20221101/robot-1828310059.html
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технологии, нью-дели, сша, индия, promobot
Наука, Технологии, Нью-Дели, США, Индия, Promobot
14:46 24.01.2023
 
Российский робот начал преподавать детям в Индии

Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТестирование роботов Promobot V.4
Тестирование роботов Promobot V.4 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Тестирование роботов Promobot V.4. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии, он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщила компания "Промобот".
"Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе "Heritage", города Нью-Дели в Индии. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с помощью промобота индийские школьники смогут на практике обучиться программированию, электронике и мехатронике, научаться создавать и программировать роботов.
"Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, его слова приводятся в сообщении.
Для компании "Промобот" это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями из Индии, уточняется в сообщении. Ранее российский робот уже начал работу в группе частных школ "Махариши Видья Мандир" в другом индийском городе Ченнаи.
Promobot V.4 - это сервисный робот, который предназначен для работы в многолюдных точках. Робот может быть задействован на разных позициях : выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.
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НаукаТехнологииНью-ДелиСШАИндияPromobot
 
 
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