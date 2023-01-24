https://ria.ru/20230124/robot-1847079528.html

Российский робот начал преподавать детям в Индии

Российский робот начал преподавать детям в Индии - РИА Новости, 24.01.2023

Российский робот начал преподавать детям в Индии

Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии, он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщила компания "Промобот". РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:46

2023-01-24T14:46

2023-01-24T14:46

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технологии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии, он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщила компания "Промобот". "Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе "Heritage", города Нью-Дели в Индии. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью промобота индийские школьники смогут на практике обучиться программированию, электронике и мехатронике, научаться создавать и программировать роботов. "Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, его слова приводятся в сообщении. Для компании "Промобот" это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями из Индии, уточняется в сообщении. Ранее российский робот уже начал работу в группе частных школ "Махариши Видья Мандир" в другом индийском городе Ченнаи. Promobot V.4 - это сервисный робот, который предназначен для работы в многолюдных точках. Робот может быть задействован на разных позициях : выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.

https://ria.ru/20221101/robot-1828310059.html

https://ria.ru/20230112/robot-1844274009.html

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технологии, нью-дели, сша, индия, promobot