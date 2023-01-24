Российский робот начал преподавать детям в Индии
Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии
Тестирование роботов Promobot V.4. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Индии, он будет преподавать сразу несколько дисциплин, сообщила компания "Промобот".
"Российский робот Promobot V.4 приступил к работе в общеобразовательный школе "Heritage", города Нью-Дели в Индии. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с помощью промобота индийские школьники смогут на практике обучиться программированию, электронике и мехатронике, научаться создавать и программировать роботов.
"Особенность изучения робототехники с промоботом в том, что это "реальный" робот, работающий сегодня уже в 43 странах мира. Дети узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, точные копии которого работают по всему миру - от США до Австралии", - рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев, его слова приводятся в сообщении.
Для компании "Промобот" это не первый опыт сотрудничества с образовательными учреждениями из Индии, уточняется в сообщении. Ранее российский робот уже начал работу в группе частных школ "Махариши Видья Мандир" в другом индийском городе Ченнаи.
Promobot V.4 - это сервисный робот, который предназначен для работы в многолюдных точках. Робот может быть задействован на разных позициях : выполнять функционал консультанта, сотрудника аэропорта, гида или администратора.