13:00 24.01.2023 (обновлено: 13:14 24.01.2023)
"Соцнавигатор" и Brand Analytics презентовали рейтинги коммуникаций вузов
© РИА Новости"Соцнавигатор" и Brand Analytics презентовали рейтинги коммуникаций вузов
© РИА Новости
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" и система анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics представили во вторник линейку рейтингов результативности коммуникационных стратегий российских университетов. На первом этапе в рейтинги включен 270 вуз, подведомственный Правительству, Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения РФ.
В число лидеров пилотного исследования – рейтингов по итогам декабря 2022 года,– вошли МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", Томский политехнический университет, РАНХИГС, Уральский федеральный университет, СПбГУ, МФТИ – Физтех, МГИМО, Пермский политех.
Рейтинги, как и методика исследования доступны на сайте Brand Analytics. Brand Analytics – инновационная российская ИТ-компания, разработчик лидирующей системы анализа соцмедиа и СМИ согласно рейтингу Adindex 2022. Ее технологии включают современную Big Data платформу, обрабатывающую поток в более 2,4 млрд сообщений в месяц, передовые ИИ-решения и высокоскоростную компьютерную лингвистику. В 2018 году система Brand Analytics включена в единый реестр российского программного обеспечения. Компания участвует в проекте "Сколково".
Система ранжирования включает рейтинг вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтинг представленности в научно-популярных изданиях и рейтинг представленности в СМИ и соцмедиа. Это новый подход, опирающийся на анализ больших данных, который позволяет увидеть реальную работу вузов со всеми участниками образовательного процесса и партнерами через различные каналы коммуникаций, а также оценить реакцию аудитории на инициированные вузами коммуникации. Проект призван способствовать большей информационной открытости учебных заведений высшего образования и повышению эффективности их коммуникаций с абитуриентами, студентами, научным сообществом, а также с компаниями различных секторов экономики.
"Впервые в сотрудничестве двух ведущих профессиональных экспертных команд создан открытый ресурс с уникальными сервисами, позволяющий получать объективную сопоставимую информацию по присутствию ключевой группы российских университетов в публичном информационном пространстве сразу по целому комплексу направлений, – отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина. – Это супербольшие данные, которые в ручном режиме ни одной команде собрать просто невозможно, и мы искренне благодарим Brand Analytics за это партнерство".
"Впервые в сотрудничестве двух ведущих профессиональных экспертных команд создан открытый ресурс с уникальными сервисами, позволяющий получать объективную сопоставимую информацию по присутствию ключевой группы российских университетов в публичном информационном пространстве сразу по целому комплексу направлений, – отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина. – Это супербольшие данные, которые в ручном режиме ни одной команде собрать просто невозможно, и мы искренне благодарим Brand Analytics за это партнерство".
По словам Тюриной, основная задача ресурса – не оценить или определить место вуза в рейтингах, а поддержать развитие университетов в медиа, вооружив специалистов пониманием собственного движения. "Впервые мы посмотрим реальную вовлеченность аудиторий, студентов, на собственных площадках вузов. Впервые будем фиксировать реальную картину по работе университетов в целях популяризации именно отечественной науки и технологий, решать эту важнейшую государственную задачу, на которую мы все так много работаем в последние годы. В результате все университеты – участники системы рейтингов фактически получат открытый инструмент поддержки проектирования собственных улучшений", – подчеркнула руководитель "Социального навигатора".
Наталья Соколова, СЕО Brand Analytics о совместном проекте: "Образование – фундамент будущего нашей страны. Мы в Brand Analytics видим свою миссию в том, чтобы вместе с нашими партнерами из "Социального навигатора" помочь вузам наладить эффективную коммуникацию со своей аудиторией – с абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями научного и бизнес-сообщества, а также со СМИ. Для этого мы разработали систему публичных рейтингов вузов с понятными и прозрачными метриками, которые наглядно показывают, насколько хорошо удается университетам взаимодействовать со своей аудиторией".
Она также подчеркнула, что надеется, что система рейтингов, опирающаяся на технологии системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, станет важным аналитическим инструментом для вузов. И, по ее мнению, позволит анализировать не только свои коммуникации, но и перенимать опыт коллег, получившихся высокие места в рейтингах. "В итоге – поможет каждому вузу получать живой отклик аудитории в ответ на свои активности", – отметила Соколова.