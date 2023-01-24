https://ria.ru/20230124/reytingi-1846904660.html

"Соцнавигатор" и Brand Analytics презентовали рейтинги коммуникаций вузов

"Соцнавигатор" и Brand Analytics презентовали рейтинги коммуникаций вузов - РИА Новости, 24.01.2023

"Соцнавигатор" и Brand Analytics презентовали рейтинги коммуникаций вузов

Проект "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" и система анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics представили во вторник линейку РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:00

2023-01-24T13:00

2023-01-24T13:14

образование - общество

социальный навигатор

наталья тюрина

наталья соколова

мгу имени м. в. ломоносова

россия

brand analytics

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" и система анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics представили во вторник линейку рейтингов результативности коммуникационных стратегий российских университетов. На первом этапе в рейтинги включен 270 вуз, подведомственный Правительству, Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения РФ.В число лидеров пилотного исследования – рейтингов по итогам декабря 2022 года,– вошли МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", Томский политехнический университет, РАНХИГС, Уральский федеральный университет, СПбГУ, МФТИ – Физтех, МГИМО, Пермский политех.Рейтинги, как и методика исследования доступны на сайте Brand Analytics. Brand Analytics – инновационная российская ИТ-компания, разработчик лидирующей системы анализа соцмедиа и СМИ согласно рейтингу Adindex 2022. Ее технологии включают современную Big Data платформу, обрабатывающую поток в более 2,4 млрд сообщений в месяц, передовые ИИ-решения и высокоскоростную компьютерную лингвистику. В 2018 году система Brand Analytics включена в единый реестр российского программного обеспечения. Компания участвует в проекте "Сколково".Система ранжирования включает рейтинг вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтинг представленности в научно-популярных изданиях и рейтинг представленности в СМИ и соцмедиа. Это новый подход, опирающийся на анализ больших данных, который позволяет увидеть реальную работу вузов со всеми участниками образовательного процесса и партнерами через различные каналы коммуникаций, а также оценить реакцию аудитории на инициированные вузами коммуникации. Проект призван способствовать большей информационной открытости учебных заведений высшего образования и повышению эффективности их коммуникаций с абитуриентами, студентами, научным сообществом, а также с компаниями различных секторов экономики."Впервые в сотрудничестве двух ведущих профессиональных экспертных команд создан открытый ресурс с уникальными сервисами, позволяющий получать объективную сопоставимую информацию по присутствию ключевой группы российских университетов в публичном информационном пространстве сразу по целому комплексу направлений, – отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина. – Это супербольшие данные, которые в ручном режиме ни одной команде собрать просто невозможно, и мы искренне благодарим Brand Analytics за это партнерство".По словам Тюриной, основная задача ресурса – не оценить или определить место вуза в рейтингах, а поддержать развитие университетов в медиа, вооружив специалистов пониманием собственного движения. "Впервые мы посмотрим реальную вовлеченность аудиторий, студентов, на собственных площадках вузов. Впервые будем фиксировать реальную картину по работе университетов в целях популяризации именно отечественной науки и технологий, решать эту важнейшую государственную задачу, на которую мы все так много работаем в последние годы. В результате все университеты – участники системы рейтингов фактически получат открытый инструмент поддержки проектирования собственных улучшений", – подчеркнула руководитель "Социального навигатора".Наталья Соколова, СЕО Brand Analytics о совместном проекте: "Образование – фундамент будущего нашей страны. Мы в Brand Analytics видим свою миссию в том, чтобы вместе с нашими партнерами из "Социального навигатора" помочь вузам наладить эффективную коммуникацию со своей аудиторией – с абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями научного и бизнес-сообщества, а также со СМИ. Для этого мы разработали систему публичных рейтингов вузов с понятными и прозрачными метриками, которые наглядно показывают, насколько хорошо удается университетам взаимодействовать со своей аудиторией".Она также подчеркнула, что надеется, что система рейтингов, опирающаяся на технологии системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, станет важным аналитическим инструментом для вузов. И, по ее мнению, позволит анализировать не только свои коммуникации, но и перенимать опыт коллег, получившихся высокие места в рейтингах. "В итоге – поможет каждому вузу получать живой отклик аудитории в ответ на свои активности", – отметила Соколова.

https://ria.ru/20230123/mgimo-1846672001.html

https://ria.ru/20230123/falkov-1846669836.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

образование - общество, социальный навигатор, наталья тюрина, наталья соколова, мгу имени м. в. ломоносова, россия, brand analytics, навигатор абитуриента, общество