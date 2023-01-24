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Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину - РИА Новости, 24.01.2023
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Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину
Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину - РИА Новости, 24.01.2023
Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину
Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил Отставной офицер разведки Корпуса морской... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T02:06
2023-01-24T03:09
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham.По его словам, стратегия России заключается во взвешенной реакции на действия США и их союзников. Америка, по словам разведчика, на месте России "давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши".Он также отметил, что Запад так или иначе проиграет, так как действует крайне "безответственно и провокационно", ведя фактически прямую войну с Россией. В этом конфликте, заявил бывший разведчик, "Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html
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россия
сша
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в мире, владимир путин, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
02:06 24.01.2023 (обновлено: 03:09 24.01.2023)
 
Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину

Разведчик из США Риттер: мир обязан благодарить Путина за адекватные ответы на провокации

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса в Туле
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса в Туле - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham.

"Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада", — сказал Риттер.

По его словам, стратегия России заключается во взвешенной реакции на действия США и их союзников. Америка, по словам разведчика, на месте России "давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши".
Он также отметил, что Запад так или иначе проиграет, так как действует крайне "безответственно и провокационно", ведя фактически прямую войну с Россией. В этом конфликте, заявил бывший разведчик, "Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение".
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В миреВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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