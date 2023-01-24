https://ria.ru/20230124/razvedchik-1846958157.html

Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину

Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину - РИА Новости, 24.01.2023

Американский разведчик рассказал, за что мир должен быть благодарен Путину

Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил Отставной офицер разведки Корпуса морской... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T02:06

2023-01-24T02:06

2023-01-24T03:09

в мире

владимир путин

россия

сша

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вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham.По его словам, стратегия России заключается во взвешенной реакции на действия США и их союзников. Америка, по словам разведчика, на месте России "давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши".Он также отметил, что Запад так или иначе проиграет, так как действует крайне "безответственно и провокационно", ведя фактически прямую войну с Россией. В этом конфликте, заявил бывший разведчик, "Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846639172.html

https://ria.ru/20230119/krakh-1845859800.html

россия

сша

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в мире, владимир путин, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии