https://ria.ru/20230124/rastlenie-1846966067.html

Осужденного за растление депутата сняли с поста в заксобрании Приморья

Осужденного за растление депутата сняли с поста в заксобрании Приморья - РИА Новости, 24.01.2023

Осужденного за растление депутата сняли с поста в заксобрании Приморья

Комитет законодательного собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству удовлетворил просьбу депутата Артема... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:34

2023-01-24T06:34

2023-01-24T08:06

происшествия

артем самсонов (депутат)

владивосток

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — РИА Новости. Комитет законодательного собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству удовлетворил просьбу депутата Артема Самсонова, осужденного за растление мальчика, о снятии его с должности зампредседателя комитета, следует из текста решения, опубликованного на сайте заксобрания. Ранее в СМИ региона появились сообщения о направлении Самсоновым заявления с просьбой освободить его от обязанностей зампредседателя комитета. Рассмотрение заявления включили в повестку заседания комитета, назначенного на 24 января. "Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе", — говорится в тексте решения комитета. Советский районный суд Владивостока 20 сентября приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата судили по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса).Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает, защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, как она считает, оклеветавших слугу народа. Жалобу на приговор рассмотрят 8 февраля.

https://ria.ru/20230123/prigovor-1846688994.html

https://ria.ru/20230123/sud-1846923778.html

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приморский край

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происшествия, артем самсонов (депутат), владивосток, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)