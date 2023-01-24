06:34 24.01.2023 (обновлено: 08:06 24.01.2023)
Осужденного за растление депутата сняли с поста в заксобрании Приморья
Депутата, осужденного за растление, сняли с поста замглавы комитета заксобрания Приморья
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв — РИА Новости. Комитет законодательного собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству удовлетворил просьбу депутата Артема Самсонова, осужденного за растление мальчика, о снятии его с должности зампредседателя комитета, следует из текста решения, опубликованного на сайте заксобрания.
Ранее в СМИ региона появились сообщения о направлении Самсоновым заявления с просьбой освободить его от обязанностей зампредседателя комитета. Рассмотрение заявления включили в повестку заседания комитета, назначенного на 24 января.
"Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе", — говорится в тексте решения комитета.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима. Депутата судили по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса).
Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает, защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, как она считает, оклеветавших слугу народа.
Жалобу на приговор рассмотрят 8 февраля.