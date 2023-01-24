https://ria.ru/20230124/pvo-1847187037.html

Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире

Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире - РИА Новости, 24.01.2023

Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире

Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:52

2023-01-24T19:52

2023-01-24T21:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

вячеслав гладков

белгородская область

россия

владимир зеленский

украина

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847190405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d138068772c44acfba11fa4dcb5bc4a.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны.Как отметил глава государства, производство ракет для ПВО в стране сопоставимо с мировыми объемами."То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно", — подчеркнул Путин.Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Киеву, который представили к визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. В Пентагоне исключили возможность отправки в страну американских расчетов и пообещали обучить украинцев за несколько месяцев.Владимир Путин назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту в связи с передачей вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html

https://ria.ru/20221125/oruzhie-1834382709.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: ПВО России — одна из лучших в мире Путин: ПВО России — одна из лучших в мире 2023-01-24T19:52 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны сша, воздушно-космические силы россии