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Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/pvo-1847187037.html
Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире
Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире - РИА Новости, 24.01.2023
Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире
Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:52
2023-01-24T21:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
вячеслав гладков
белгородская область
россия
владимир зеленский
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны.Как отметил глава государства, производство ракет для ПВО в стране сопоставимо с мировыми объемами."То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно", — подчеркнул Путин.Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Киеву, который представили к визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. В Пентагоне исключили возможность отправки в страну американских расчетов и пообещали обучить украинцев за несколько месяцев.Владимир Путин назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту в связи с передачей вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html
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Путин: ПВО России — одна из лучших в мире
Путин: ПВО России — одна из лучших в мире
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владимир путин, вячеслав гладков, белгородская область, россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны сша, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Министерство обороны США, Воздушно-космические силы России
19:52 24.01.2023 (обновлено: 21:51 24.01.2023)
 
Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире

Путин заявил, что производство ракет для ПВО в России сопоставимо с мировыми объемами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны.

"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире", — сказал президент.

Как отметил глава государства, производство ракет для ПВО в стране сопоставимо с мировыми объемами.
"То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно", — подчеркнул Путин.
Зенитные ракетные комплексы С-400 - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 12:59
Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки
Современные системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Киеву, который представили к визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. В Пентагоне исключили возможность отправки в страну американских расчетов и пообещали обучить украинцев за несколько месяцев.
Владимир Путин назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту в связи с передачей вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаМинистерство обороны СШАВоздушно-космические силы России
 
 
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