19:52 24.01.2023 (обновлено: 21:51 24.01.2023)
Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире
Путин заявил, что производство ракет для ПВО в России сопоставимо с мировыми объемами
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым высоко оценил состояние российских сил противовоздушной обороны.
"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире", — сказал президент.
Как отметил глава государства, производство ракет для ПВО в стране сопоставимо с мировыми объемами.
"То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot, — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно", — подчеркнул Путин.
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Владимир Путин назвал поставки Patriot на Украину затягиванием конфликта.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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