https://ria.ru/20230124/putin-1847194903.html
Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам
Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам - РИА Новости, 24.01.2023
Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам
Оболванить россиян поступающими фейками во время проведения специальной военной операции не так просто, и дело - в характере, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:48
2023-01-24T20:48
2023-01-24T20:50
владимир путин
вячеслав гладков
россия
белгородская область
белгород
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оболванить россиян поступающими фейками во время проведения специальной военной операции не так просто, и дело - в характере, считает президент РФ Владимир Путин. Глав государства встретился во вторник с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который рассказал ему, что ранее поступали ложные сообщения о ситуации в Белгороде и жители региона сначала не были готовы к этому, но сейчас уже есть понимание реального положения дел. "Наших людей не так просто оболванить. С учетом характера", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20230124/uchitelnitsa-1847106057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, вячеслав гладков, россия, белгородская область, белгород
Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Россия, Белгородская область, Белгород
20:48 24.01.2023 (обновлено: 20:50 24.01.2023)
Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам
Путин заявил, что характер россиян не позволяет им быть оболваненными западной пропагандой