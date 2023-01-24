https://ria.ru/20230124/putin-1847194903.html

Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам

Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам - РИА Новости, 24.01.2023

Путин: характер россиян помогает им противостоять фейкам

Оболванить россиян поступающими фейками во время проведения специальной военной операции не так просто, и дело - в характере, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:48

2023-01-24T20:48

2023-01-24T20:50

владимир путин

вячеслав гладков

россия

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оболванить россиян поступающими фейками во время проведения специальной военной операции не так просто, и дело - в характере, считает президент РФ Владимир Путин. Глав государства встретился во вторник с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, который рассказал ему, что ранее поступали ложные сообщения о ситуации в Белгороде и жители региона сначала не были готовы к этому, но сейчас уже есть понимание реального положения дел. "Наших людей не так просто оболванить. С учетом характера", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20230124/uchitelnitsa-1847106057.html

россия

белгородская область

белгород

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

владимир путин, вячеслав гладков, россия, белгородская область, белгород