https://ria.ru/20230124/putin-1847100958.html
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств
Необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:26
2023-01-24T15:26
2023-01-24T15:47
россия
экономика
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что в фармацевтике, очевидно, есть своя специфика, но подход может быть тем же."Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв", - отметил глава государства.По словам Путина, "это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке"."Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы", - добавил он.
https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847105012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, здоровье - общество, владимир путин
Россия, Экономика, Здоровье - Общество, Владимир Путин
15:26 24.01.2023 (обновлено: 15:47 24.01.2023)
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств
Путин призвал обеспечить резерв востребованных лекарств в определенный промежуток времени
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Необходимо обеспечить в РФ резерв
наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что в фармацевтике, очевидно, есть своя специфика, но подход может быть тем же.
"Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв", - отметил глава государства.
По словам Путина, "это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке".
"Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы", - добавил он.