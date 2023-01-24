Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/putin-1847100958.html
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств
Необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:26
2023-01-24T15:47
россия
экономика
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин отметил, что в фармацевтике, очевидно, есть своя специфика, но подход может быть тем же."Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв", - отметил глава государства.По словам Путина, "это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке"."Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы", - добавил он.
https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847105012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, здоровье - общество, владимир путин
Россия, Экономика, Здоровье - Общество, Владимир Путин
15:26 24.01.2023 (обновлено: 15:47 24.01.2023)
 
Путин призвал обеспечить в России товарные запасы лекарств

Путин призвал обеспечить резерв востребованных лекарств в определенный промежуток времени

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Ну вот мы когда проходим осенне-зимний период, мы, кроме того что мы одна из самых крупных газодобывающих стран, мы же закачиваем для прохождения осенне-зимнего периода, пика осенне-зимнего периода в подземные хранилища газ. И то же самое делаем по торговым сетям, по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что в фармацевтике, очевидно, есть своя специфика, но подход может быть тем же.
"Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв", - отметил глава государства.
По словам Путина, "это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке".
"Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы", - добавил он.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:37
Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств
 
РоссияЭкономикаЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала