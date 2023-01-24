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Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства - РИА Новости, 24.01.2023
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Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства - РИА Новости, 24.01.2023
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:10
2023-01-24T15:19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что 60% на рынке занимают отечественные лекарственные препараты."Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", - сказал Путин.Президент пояснил, что это видно из результатов выборочной проверки, которая была проведена в торговых аптечных сетях.
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россия, здоровье - общество, владимир путин
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин
15:10 24.01.2023 (обновлено: 15:19 24.01.2023)
 
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

Путин отметил рост цен на лекарства и их дефицит, несмотря на расширение фармпроизводства

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства, фармацевтической продукции за три квартала прошлого года он составил примерно 22%", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент добавил, что 60% на рынке занимают отечественные лекарственные препараты.
"Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", - сказал Путин.
Президент пояснил, что это видно из результатов выборочной проверки, которая была проведена в торговых аптечных сетях.
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 22:13
В Госдуме хотят защитить отечественные фарм-компании от конкуренции
 
РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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