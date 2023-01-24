https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html

Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства - РИА Новости, 24.01.2023

Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства

Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:10

2023-01-24T15:10

2023-01-24T15:19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент добавил, что 60% на рынке занимают отечественные лекарственные препараты."Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", - сказал Путин.Президент пояснил, что это видно из результатов выборочной проверки, которая была проведена в торговых аптечных сетях.

https://ria.ru/20230123/podderzhka-1846940247.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, здоровье - общество, владимир путин