15:10 24.01.2023 (обновлено: 15:19 24.01.2023)
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
Путин отметил рост цен на лекарства и их дефицит, несмотря на расширение фармпроизводства
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цены на лекарства подросли в последнее время, и наблюдался дефицит по некоторым препаратам, несмотря на то, что фармпроизводство в России растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства, фармацевтической продукции за три квартала прошлого года он составил примерно 22%", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент добавил, что 60% на рынке занимают отечественные лекарственные препараты.
"Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли", - сказал Путин.
Президент пояснил, что это видно из результатов выборочной проверки, которая была проведена в торговых аптечных сетях.